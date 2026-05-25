Lunes, 25 de Mayo 2026
Deportes

Unión se queda con el liderazgo en la zona B tras una victoria en casa

Unión se destacó en Malligasta al vencer a Los Chuyos, asegurando su lugar como puntero en la zona B del torneo de primera división. Con dos goles, el equipo local mostró un dominio claro y generó expectativas entre sus hinchas para el resto del campeonato.

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Unión se posicionó como puntero en la zona B del torneo de primera división tras una contundente victoria en el estadio “Pascual García” de Malligasta, donde se enfrentó a Los Chuyos. Con un claro dominio durante el encuentro, el equipo local logró establecer un juego favorable desde el inicio.

Axel Rodríguez fue el encargado de abrir el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, poniendo a Unión en ventaja. La segunda anotación llegó a los 24 minutos del segundo tiempo, lo que aseguró la victoria y sumó tres puntos cruciales ante su afición. Los Chuyos, por su parte, no lograron concretar sus intentos de ataque y sufrieron su tercera derrota consecutiva sin sumar puntos en el torneo.

Con esta victoria, Unión se une a Atlético y Los Andes en la cima de la zona B, generando un ambiente de entusiasmo entre los hinchas locales, que esperan que el equipo mantenga su buen rendimiento en las próximas fechas.

Etiquetas: malligasta unión fútbol primera división triunfo deportes
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