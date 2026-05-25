Preocupación en la Selección Argentina tras la lesión de Messi en Inter Miami

Lionel Messi salió del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union con una molestia en su pierna izquierda, generando preocupación en la Selección Argentina ante el Mundial 2026. La gravedad de su lesión se evalúa mientras los hinchas esperan su pronta recuperación.

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La preocupación por la salud de Lionel Messi crece tras su salida del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, donde sufrió una molestia en el posterior de su pierna izquierda. El delantero, considerado una figura clave para la Selección Argentina, dejó el campo a los 28 minutos del primer tiempo, lo que generó inquietud entre aficionados y el cuerpo técnico nacional.

Messi fue reemplazado por Mateo Silvetti y se dirigió al vestuario con dificultades para caminar, donde se le realizarán pruebas médicas para evaluar la gravedad de la lesión. La posibilidad de que el astro no participe en el próximo Mundial 2026 representa un duro golpe para Argentina, que espera defender el título obtenido recientemente.

El cuerpo médico de Inter Miami está llevando a cabo todos los estudios necesarios para determinar el tiempo estimado de recuperación. A medida que se acercan las fechas del torneo, la afición mantiene la esperanza de que Messi se recupere a tiempo, mientras la comunidad futbolística se encuentra en estado de alerta ante la situación.