Lunes, 25 de Mayo 2026
Deportes

Preocupación en la Selección Argentina tras la lesión de Messi en Inter Miami

Lionel Messi salió del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union con una molestia en su pierna izquierda, generando preocupación en la Selección Argentina ante el Mundial 2026. La gravedad de su lesión se evalúa mientras los hinchas esperan su pronta recuperación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
Preocupación en la Selección Argentina tras la lesión de Messi en Inter Miami
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La preocupación por la salud de Lionel Messi crece tras su salida del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, donde sufrió una molestia en el posterior de su pierna izquierda. El delantero, considerado una figura clave para la Selección Argentina, dejó el campo a los 28 minutos del primer tiempo, lo que generó inquietud entre aficionados y el cuerpo técnico nacional.

Messi fue reemplazado por Mateo Silvetti y se dirigió al vestuario con dificultades para caminar, donde se le realizarán pruebas médicas para evaluar la gravedad de la lesión. La posibilidad de que el astro no participe en el próximo Mundial 2026 representa un duro golpe para Argentina, que espera defender el título obtenido recientemente.

El cuerpo médico de Inter Miami está llevando a cabo todos los estudios necesarios para determinar el tiempo estimado de recuperación. A medida que se acercan las fechas del torneo, la afición mantiene la esperanza de que Messi se recupere a tiempo, mientras la comunidad futbolística se encuentra en estado de alerta ante la situación.

Etiquetas: argentina selección argentina lesión de messi mundial 2026 fútbol inter miami
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4032 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes se afianza en la cima del Campeonato 2026 tras triunfo en el Defensores

Unión se queda con el liderazgo en la zona B tras una victoria en casa

Los hinchas de Belgrano celebran el campeonato del Torneo Apertura en Córdoba

Belgrano se consagra campeón tras vencer a River en un emocionante final del Apertura

Zielinski destaca la conexión emocional de Belgrano con su comunidad en Córdoba

Belgrano se corona campeón del Apertura y deja a River Plate sin título en Córdoba

Facundo arrasa a Independiente y sigue dominando la liga de básquet

Banderazo en La Rioja: los hinchas de Belgrano se preparan para la final contra River

Tesorieri se impone con contundencia ante Independencia y retoma la senda del triunfo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar