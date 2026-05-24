Lunes, 25 de Mayo 2026
Deportes

Zielinski destaca la conexión emocional de Belgrano con su comunidad en Córdoba

Belgrano logra un histórico campeonato al vencer a River Plate en la final del Torneo Apertura, destacando el compromiso del equipo y su conexión con la hinchada. Zielinski celebra la victoria como un momento clave en la historia del fútbol cordobés.

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El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, compartió su alegría tras la victoria histórica del equipo frente al Club Atlético River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes. Zielinski destacó la importancia de haber logrado un título que brinda felicidad a los hinchas, un objetivo central desde su regreso al club.

Durante la conferencia de prensa, el "Ruso" enfatizó el fuerte vínculo entre el equipo y su afición, subrayando que esa conexión fue crucial para superar los momentos difíciles del campeonato. Afirmó que "Belgrano es sentimiento, es pueblo", y agradeció el apoyo de la gente que siempre desea lo mejor para el club.

El técnico también hizo hincapié en la fortaleza emocional del plantel, que supo recuperarse en varias ocasiones durante la final. Además, elogió a los jugadores por su dedicación y esfuerzo a lo largo de la temporada, y se mostró emocionado por los dos goles decisivos de Nicolás Fernández. Aunque no confirmó su futuro en la institución, dejó entrever su deseo de continuar en Belgrano.

Etiquetas: argentina belgrano torneo apertura fútbol deportes
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