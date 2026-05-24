Domingo, 24 de Mayo 2026
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Belgrano se consagra campeón tras vencer a River en un emocionante final del Apertura

River Plate cayó 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura, generando críticas contundentes de sus hinchas. La frustración se siente en el club mientras se preparan para un crucial partido en la Copa Sudamericana.

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La final del Torneo Apertura dejó a River Plate con un amargo sabor tras perder 3-2 ante Belgrano en Córdoba. El partido comenzó bien para el equipo, que se adelantó con un gol de Facundo Colidio, pero rápidamente fue igualado por Leo Morales. En la segunda mitad, Tomás Galván volvió a poner a River en ventaja, aunque Nicolás "Uvita" Fernández anotó dos goles decisivos que llevaron al Pirata a su primer título.

La reacción de los hinchas en las redes sociales no se hizo esperar. Tras el encuentro, el club publicó el resultado y una foto de Marcos Acuña, pero los aficionados expresaron su descontento con comentarios como “Bien perdida” y “Se tiene que ir todos”. Este descontento refleja la frustración de los seguidores ante el desempeño del equipo.

A pesar de la derrota, River Plate se prepara para un próximo compromiso importante. El equipo jugará el miércoles a las 21.30 contra Blooming en el Estadio Monumental, un partido crucial para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. La dirección y el cuerpo técnico tendrán que trabajar para recuperar la confianza de sus seguidores tras este duro golpe en la final.

Etiquetas: argentina river plate belgrano torneo apertura fútbol cordoba
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