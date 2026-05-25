Milei asistirá al Tedeum del 25 de Mayo en un contexto de tensiones políticas

Javier Milei participará del Tedeum del 25 de Mayo, marcando la primera vez que la vicepresidenta Villarruel no asiste a esta ceremonia. La tensión política se intensifica en un contexto de confrontación.

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El Tedeum del 25 de Mayo contará con la participación del presidente Javier Milei, quien se dirigirá a la Catedral Metropolitana. En un hecho sin precedentes, la vicepresidenta Victoria Villarruel no asistirá a esta ceremonia, ya que no recibió la invitación correspondiente, según fuentes cercanas a ella. Este evento marca la primera vez que la vicepresidenta se ausenta desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Las tensiones entre Milei y Villarruel se manifestaron recientemente durante una celebración en Luján, donde la vicepresidenta decidió no compartir el acto con el Gabinete, alegando que se había "politizado". En el Tedeum del año anterior, Milei ya había mostrado desinterés por saludar a Villarruel y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lo que generó controversia.

La jornada comenzará a medianoche con una cadena nacional del Himno Nacional. A las 9:40, Milei y su gabinete se trasladarán desde la Casa Rosada hacia la Plaza de Mayo para el oficio religioso, que será presidido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Este último ha enfatizado la importancia de la asistencia de todos los dirigentes y ha llamado a reducir la confrontación política en su mensaje durante la homilía.