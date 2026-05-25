Lunes, 25 de Mayo 2026
Política

Milei asistirá al Tedeum del 25 de Mayo en un contexto de tensiones políticas

Javier Milei participará del Tedeum del 25 de Mayo, marcando la primera vez que la vicepresidenta Villarruel no asiste a esta ceremonia. La tensión política se intensifica en un contexto de confrontación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Milei asistirá al Tedeum del 25 de Mayo en un contexto de tensiones políticas
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Tedeum del 25 de Mayo contará con la participación del presidente Javier Milei, quien se dirigirá a la Catedral Metropolitana. En un hecho sin precedentes, la vicepresidenta Victoria Villarruel no asistirá a esta ceremonia, ya que no recibió la invitación correspondiente, según fuentes cercanas a ella. Este evento marca la primera vez que la vicepresidenta se ausenta desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Las tensiones entre Milei y Villarruel se manifestaron recientemente durante una celebración en Luján, donde la vicepresidenta decidió no compartir el acto con el Gabinete, alegando que se había "politizado". En el Tedeum del año anterior, Milei ya había mostrado desinterés por saludar a Villarruel y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lo que generó controversia.

La jornada comenzará a medianoche con una cadena nacional del Himno Nacional. A las 9:40, Milei y su gabinete se trasladarán desde la Casa Rosada hacia la Plaza de Mayo para el oficio religioso, que será presidido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Este último ha enfatizado la importancia de la asistencia de todos los dirigentes y ha llamado a reducir la confrontación política en su mensaje durante la homilía.

Etiquetas: argentina política tedeum javier milei victoria villarruel ceremonia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4035 articles →

Artículos relacionados

Paro total de docentes universitarios en La Rioja: una semana sin clases en UNLaR

Mejoras salariales para el sector público: ¿Cómo impacta a los trabajadores riojanos?

Docentes privados en La Rioja en estado de alerta por pagos atrasados

Aumento salarial para fuerzas de seguridad en La Rioja: expectativas tras el aguinaldo

Quintela y Orquera se reúnen con intendentes para abordar problemáticas locales en La Rioja

La Rioja presiona al Gobierno nacional por fondos indispensables para su desarrollo

Desembolso de coparticipación: La Rioja aguarda definiciones tras la presentación de documentación

El apoyo del TSJ a jueza denunciada por violencia de género genera controversia en La Rioja

Martín Menem advierte sobre la relevancia de Javier Milei en medio de tensiones políticas
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar