Franco Colapinto se destaca en el GP de Canadá y suma puntos valiosos para su carrera

Franco Colapinto logró un sexto puesto histórico en el Gran Premio de Canadá, donde aprovechó la caída de los McLaren y el abandono de George Russell. Esta actuación marca su mejor resultado en la Fórmula 1, sumando 15 puntos en la tabla de posiciones. La victoria fue para Kimi Antonelli, seguido por Max Verstappen y Lewis Hamilton.
La carrera comenzó con un accidente, ya que Arvid Lindblad tuvo que abandonar antes de la largada. Lando Norris tomó la delantera, pero la elección de neumáticos intermedios del equipo McLaren perjudicó su desempeño, dejándolos fuera de la lucha por los puntos. Por el contrario, Colapinto mantuvo una carrera sólida, distanciándose de Liam Lawson y disfrutando de aire limpio durante gran parte de la competencia.
En cuanto al equipo Alpine, se consolidó como la quinta fuerza del campeonato, acumulando un total de 35 puntos. La próxima cita será el Gran Premio de Mónaco, programado para el fin de semana del 7 de junio, donde Colapinto buscará mejorar su desempeño tras finalizar 13° en su experiencia anterior en este circuito.