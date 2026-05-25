Lunes, 25 de Mayo 2026
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Empate en El Parque: Defensores y el "Santo" no se sacan ventajas

Defensores y el "Santo" de Vichigasta empataron 1-1 en un partido marcado por la tensión y varias expulsiones. Ambos equipos buscan mejorar en la tabla, pero el "Santo" espera una resolución que podría hacerlo líder.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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En un partido disputado en el barrio El Parque, Defensores y el "Santo" vichigasteño empataron 1-1. Ezequiel González abrió el marcador a los 23 minutos para la visita, aprovechando una oportunidad que dejó sin respuesta al portero Olivares.

Defensores logró igualar el encuentro a los 42 minutos, cuando Martín Nievas convirtió un penal. Ambos equipos buscaron el triunfo en la segunda mitad, generando varias ocasiones, pero no lograron concretar. En los minutos finales, el árbitro Montivero mostró tarjetas ante algunos conflictos, expulsando a Jonathan Baigorria y Esteban Rivero por acumulación de amarillas, así como a Alejandro Ormeño y Julián Vargas por agresiones mutuas.

Este resultado mantiene a ambos equipos con la misma cantidad de puntos, aunque el "Santo" de Vichigasta espera una resolución de protesta contra Los Andes que podría cambiar su posición en la tabla de la zona B.

Etiquetas: vichigasta fútbol empate defensores santo liga amateur
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