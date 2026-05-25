Lunes, 25 de Mayo 2026
La Rioja

Aimogasta se prepara para una gran fiesta en el Día Nacional de la Olivicultura este fin de semana

Este fin de semana, Aimogasta será el epicentro de la Fiesta Nacional de la Olivicultura, con actividades que incluyen shows en vivo y degustaciones, resaltando la importancia del olivo en la identidad de La Rioja. No te pierdas el Olivo Cuatricentenario, un símbolo de la olivicultura argentina.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Aimogasta se prepara para una gran fiesta en el Día Nacional de la Olivicultura este fin de semana
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Este fin de semana, Aimogasta se convertirá en el epicentro de la Fiesta Nacional de la Olivicultura, en el marco del Día Nacional de la Olivicultura. Este evento destaca la rica cultura y los sabores de la Ruta del Olivo, un símbolo de la identidad productiva de La Rioja.

La festividad, que tiene sus raíces en 1591 con la plantación de los primeros olivos en el país, no solo celebra la producción de aceite de oliva y aceitunas de calidad premium, sino que también busca conectar a la comunidad y a los visitantes con la historia y la gastronomía local. Durante la celebración, habrá shows en vivo, danzas y propuestas culturales para disfrutar en familia.

Entre los atractivos, se encuentra el Olivo Cuatricentenario en Aimogasta, uno de los árboles más antiguos de Sudamérica. También destacan la Finca Hilal, donde se pueden degustar aceites de oliva extra virgen, y Don Salim en Villa Mazán, famoso por sus productos regionales. En la Ciudad de La Rioja, el Oliva Restaurante ofrece platos que rinden homenaje a la cultura olivícola.

La Ruta del Olivo invita a los visitantes a explorar los diversos establecimientos productivos y disfrutar de la riqueza gastronómica y cultural de la región.

Etiquetas: la rioja aimogasta fiesta nacional de la olivicultura cultura gastronomía olivo
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