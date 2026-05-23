Licitación histórica de Vialidad Nacional promete mejoras viales en rutas claves de La Rioja

La Dirección Nacional de Vialidad anunció la Licitación Pública Nacional N° 46-0014-LPU26 para recuperar la Ruta Nacional N° 38 y N° 79, con una inversión de $71.900 millones y un plazo de 6 años. La obra mejorará la seguridad y conectividad, beneficiando el comercio y la producción agrícola en la región. Además, se espera la creación de empleos locales, impactando positivamente en la comunidad.

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La Dirección Nacional de Vialidad ha formalizado la Licitación Pública Nacional N° 46-0014-LPU26, un ambicioso proyecto de recuperación y mantenimiento de las Rutas Nacionales N° 38 y N° 79, clave para la conectividad y la economía de La Rioja. La inversión supera los $71.900 millones y el plazo de ejecución es de 6 años.

Las obras se centrarán en las secciones más deterioradas de ambas rutas. La Ruta Nacional N° 38 va desde el límite con Córdoba hasta Punta de los Llanos, abarcan entre el Km 211,03 y el Km 291,85. Por su parte, la Ruta Nacional N° 79 se extiende desde Santa Rita hasta el empalme con la Ruta Nacional N° 60, comprendiendo desde el Km 209,27 hasta el Km 368,36.

En los primeros 2 años, se realizarán tareas de recuperación estructural en los tramos más afectados, mientras que los siguientes 4 años se enfocarán en un mantenimiento sostenido. Se espera que estas obras reduzcan la siniestralidad vial y optimicen los costos logísticos, beneficiando así el comercio y la producción agrícola de la región. Además, se estima que la inversión generará nuevos puestos de trabajo locales durante todo el proceso.