Lunes, 25 de Mayo 2026
Política

Villarruel critica su ausencia en el Tedeum por el 25 de Mayo en Buenos Aires

La relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel atraviesa una crisis tras la exclusión de Villarruel del Tedeum del 25 de Mayo, donde tradicionalmente asisten ambos. Este distanciamiento refleja tensiones crecientes dentro del oficialismo.

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Redacción Equipo Editorial
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Villarruel critica su ausencia en el Tedeum por el 25 de Mayo en Buenos Aires
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La relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel se deteriora aún más tras la confirmación de que Villarruel no ha sido invitada al tradicional Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. La Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei, ha indicado que la invitación formal es cursada a través del área de ceremonial, lo que subraya la creciente fricción dentro del oficialismo.

A pesar de la situación, Villarruel optó por un mensaje espiritual en redes sociales, recordando su visita a la Basílica de San Carlos Borromeo, donde pidió por la unidad y la paz de la Nación. Este año, la ceremonia religiosa no contará con la presencia de la vicepresidenta, un hecho inusual dado que en años anteriores había sido invitada.

Se prevé la participación de funcionarios nacionales, así como de legisladores de La Libertad Avanza y aliados del PRO. Entre los invitados se encuentran senadores y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. La tensión entre Milei y Villarruel ha ido en aumento desde su asunción en diciembre de 2023, evidenciada en episodios recientes relacionados con denuncias sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Etiquetas: argentina política karina milei victoria villarruel tedeum 25 de mayo
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