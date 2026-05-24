Lunes, 25 de Mayo 2026
La Rioja

Incendio en La Rioja: depósito afectado y vecinos preocupados por la situación

Un incendio en una vivienda del barrio 25 de Mayo Norte dejó importantes daños materiales en un depósito. Bomberos controlaron la situación sin registrar heridos. La comunidad debe estar alerta ante riesgos similares.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un incendio ocurrió en la tarde del 23 de mayo en una vivienda del barrio 25 de Mayo Norte, afectando un depósito donde se almacenaban objetos en desuso. La Comisaría Séptima recibió un aviso a la sala de emergencias, lo que llevó al despliegue de personal policial al lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron humo y llamas en la parte trasera del inmueble. Bomberos de la Policía intervinieron rápidamente, trabajando para controlar y extinguir el fuego, evitando su propagación a otras áreas de la propiedad. El propietario no pudo identificar la causa del incendio, que causó daños materiales en diversos objetos almacenados.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y el operativo concluyó cerca de las 19:35. Este incidente resalta la necesidad de implementar medidas de prevención y aumentar la concienciación sobre la seguridad en el hogar, especialmente en áreas donde se acumulan objetos que pueden ser peligrosos.

Etiquetas: capital incendio bomberos seguridad barrio 25 de Mayo Norte emergencias
TL;DR

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