Incendio en La Rioja: depósito afectado y vecinos preocupados por la situación

Un incendio ocurrió en la tarde del 23 de mayo en una vivienda del barrio 25 de Mayo Norte, afectando un depósito donde se almacenaban objetos en desuso. La Comisaría Séptima recibió un aviso a la sala de emergencias, lo que llevó al despliegue de personal policial al lugar.
Al llegar, los efectivos encontraron humo y llamas en la parte trasera del inmueble. Bomberos de la Policía intervinieron rápidamente, trabajando para controlar y extinguir el fuego, evitando su propagación a otras áreas de la propiedad. El propietario no pudo identificar la causa del incendio, que causó daños materiales en diversos objetos almacenados.
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y el operativo concluyó cerca de las 19:35. Este incidente resalta la necesidad de implementar medidas de prevención y aumentar la concienciación sobre la seguridad en el hogar, especialmente en áreas donde se acumulan objetos que pueden ser peligrosos.