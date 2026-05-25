Accidente fatal en Chilecito: la comunidad llora la pérdida de dos jóvenes motociclistas

Un trágico accidente en Chilecito dejó dos jóvenes fallecidos, Joaquín Páez y Evelin Castillo, mientras que Amparo Palacio lucha por su vida en terapia intensiva. El siniestro ocurrió en el Puente Los Sarmiento, donde las causas del accidente están siendo investigadas.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de Chilecito se encuentra consternada tras un trágico accidente vial ocurrido en la mañana de este domingo. En el siniestro, que tuvo lugar cerca del Puente Los Sarmiento, perdieron la vida dos jóvenes identificados como Joaquín Páez, de 22 años, y Evelin Castillo, de 18 años. Otra pasajera, Amparo Palacio, de 19 años, se encuentra en estado crítico en el hospital.

Según las primeras investigaciones, el accidente involucra a tres personas que viajaban en una motocicleta. El conductor perdió el control del vehículo, lo que resultó en una caída violenta y un fuerte impacto contra el asfalto. Las autoridades policiales confirmaron que todos los involucrados eran mayores de edad.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar del accidente y brindaron asistencia médica a los heridos. Amparo Palacio fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado. Las autoridades judiciales están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del siniestro, que ha dejado a la sociedad chilcotense de luto.