Aimogasta celebra el 85° Día Nacional de la Olivicultura con un enfoque en su potencial agrícola

En Aimogasta, se celebró el 85° Día Nacional de la Olivicultura, un evento que reunió a productores y autoridades, incluyendo al gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera. La jornada destacó la relevancia del trabajo olivícola y el apoyo del Estado a esta actividad fundamental para la economía local.
Durante la celebración, se realizaron un desfile tradicional y la bendición del olivo, resaltando la historia y la identidad de la olivicultura en La Rioja. Quintela subrayó que esta actividad va más allá de lo económico, representando un modo de vida para generaciones de trabajadores. Expresó que, a pesar de las dificultades, la producción y el trabajo continúan siendo defendidos.
El gobernador también abordó el contexto económico nacional, mencionando las dificultades que enfrentan las economías regionales debido a políticas que favorecen a los grandes centros urbanos. Afirmó que el castigo al interior afecta a miles de familias argentinas y enfatizó la importancia de adoptar una perspectiva federal que valore la producción local.
Quintela concluyó reiterando el compromiso de fortalecer el sector olivícola y proteger los puestos de trabajo, destacando la necesidad de apoyar a quienes forman parte de la cadena productiva.