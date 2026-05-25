Aimogasta celebra el 85° Día Nacional de la Olivicultura con un enfoque en su potencial agrícola

El 85° Día Nacional de la Olivicultura se celebró en Aimogasta, destacando la importancia de la producción olivícola en La Rioja y el apoyo estatal a este sector vital. La jornada incluyó un desfile y la bendición del olivo, reafirmando la identidad y el esfuerzo de generaciones en la actividad.

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En Aimogasta, se celebró el 85° Día Nacional de la Olivicultura, un evento que reunió a productores y autoridades, incluyendo al gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera. La jornada destacó la relevancia del trabajo olivícola y el apoyo del Estado a esta actividad fundamental para la economía local.

Durante la celebración, se realizaron un desfile tradicional y la bendición del olivo, resaltando la historia y la identidad de la olivicultura en La Rioja. Quintela subrayó que esta actividad va más allá de lo económico, representando un modo de vida para generaciones de trabajadores. Expresó que, a pesar de las dificultades, la producción y el trabajo continúan siendo defendidos.

El gobernador también abordó el contexto económico nacional, mencionando las dificultades que enfrentan las economías regionales debido a políticas que favorecen a los grandes centros urbanos. Afirmó que el castigo al interior afecta a miles de familias argentinas y enfatizó la importancia de adoptar una perspectiva federal que valore la producción local.

Quintela concluyó reiterando el compromiso de fortalecer el sector olivícola y proteger los puestos de trabajo, destacando la necesidad de apoyar a quienes forman parte de la cadena productiva.