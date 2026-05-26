Miércoles, 27 de Mayo 2026
La Rioja

Progreso en el mantenimiento de rutas: mejora en la conectividad provincial

La Dirección de Vialidad Provincial lleva a cabo un operativo de mantenimiento en rutas de La Rioja, abarcando diversas localidades y mejorando accesos. Se realizan tareas de limpieza, recuperación de caminos y desmalezamiento en rutas clave como la Nº 3, 5, 6 y 9, beneficiando tanto áreas urbanas como rurales.

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La Dirección de Vialidad Provincial de La Rioja lleva a cabo un operativo integral de mantenimiento en rutas y caminos, que incluye labores de conservación, limpieza y mejora de accesos en diferentes departamentos. Las cuadrillas trabajan simultáneamente en diversas vías provinciales y rurales.

En la capital, las tareas se han centrado en las rutas provinciales Nº 3, 5, 6 y 9. En la Ruta Nº 3, se realizaron trabajos de limpieza y desmonte en el acceso al Puesto Don Goyo. Por su parte, en la Ruta Nº 5, se efectuó desmalezamiento y limpieza de alcantarillas. La Ruta Nº 6 también recibió atención con labores de recuperación de camino. En la Ruta Nº 9, se llevaron a cabo reparaciones de banquinas y limpieza general.

En el interior provincial, se avanzó en el corredor Malanzán–Solca sobre la Ruta Provincial Nº 28, donde se realizaron trabajos de recuperación y aporte de material. Además, en otros tramos entre la Ruta Nacional Nº 38 y El Portezuelo, se ejecutaron tareas de desmonte y desmalezamiento.

El operativo incluye también la mejora de accesos rurales en diversas localidades, facilitando así la transitabilidad y el acceso a zonas como Aimogasta y el Parque Eólico.

Etiquetas: la rioja vialidad provincial mantenimiento de rutas obras públicas accesos rurales limpieza de caminos
TL;DR

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