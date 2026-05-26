Martes, 26 de Mayo 2026
La Rioja

La Rioja rinde homenaje a "Lito" Asís con duelo provincial tras su fallecimiento

El ingeniero Miguel Ángel “Lito” Asís, exvicegobernador y administrador de Parques y Paseos, falleció, generando duelo provincial del 26 al 28 de mayo. Las banderas estarán a media asta.

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El fallecimiento del ingeniero Miguel Ángel “Lito” Asís ha causado un profundo pesar en la comunidad riojana. Asís, quien fue vicegobernador y actualmente se desempeñaba como administrador de Parques y Paseos, dejó un legado de compromiso y dedicación al servicio público.

En honor a su memoria, el gobernador de la Provincia ha decretado duelo provincial para los días 26, 27 y 28 de mayo de 2026, aunque las actividades en la Administración Pública Provincial continuarán sin interrupciones. Las banderas oficiales serán izadas a media asta en todos los edificios públicos durante este período.

La comunidad, junto al Gobierno de la Provincia, se une para acompañar a los familiares y seres queridos de Asís en este difícil momento, reconociendo su valiosa contribución a la vida institucional de La Rioja.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial lito asís duelo provincial política administración pública
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