Martes, 26 de Mayo 2026
Policiales

Valiente intervención de un vecino frustra robo en Capital y deja herido al delincuente

Un vecino del barrio Rosa de Guadalupe evitó un robo al retener a un delincuente de 22 años, quien había sustraído un televisor, una planchita y un celular. El sospechoso fue detenido y permanece a disposición de la justicia.

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Un vecino del barrio Rosa de Guadalupe intervino exitosamente en un intento de robo, logrando retener al delincuente hasta que llegó la policía. El hecho, registrado como tentativa de hurto, tuvo lugar en la jurisdicción de la Comisaría Séptima.

El incidente comenzó cuando el residente notó movimientos sospechosos en una vivienda y sorprendió a un joven de 22 años, identificado como Coronel, que salía con varios objetos robados. Este joven había sustraído un televisor de 32 pulgadas, una planchita para el cabello y un teléfono celular, todos recuperados por las autoridades.

Al llegar la policía, se encontró a Coronel con diversas lesiones, por lo que se solicitó la asistencia de emergencias médicas. Fue trasladado al hospital local para recibir atención y, una vez dado de alta, fue alojado en la Alcaidía Policial, donde permanece detenido a disposición de la justicia.

Etiquetas: la rioja comisaría séptima tentativa de hurto delitos policía justicia
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