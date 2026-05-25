Lunes, 25 de Mayo 2026
Policiales

Investigan causas del choque fatal en La Cébila que dejó una víctima mortal

Una mujer de 40 años, Liliana del Valle Flores, falleció tras un choque en la Ruta Nacional 60, cerca de La Cébila. El accidente involucró a un Fiat Cronos y una Renault Duster, dejando múltiples heridos. La tragedia resalta la peligrosidad de la zona, donde se está investigando la causa del siniestro.

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El trágico accidente en la Ruta Nacional 60 ha culminado con la muerte de una de las víctimas, identificada como Liliana del Valle Flores, de 40 años. Ella se encontraba internada tras el choque frontal ocurrido en la Curva de las Golondrinas, en La Cébila. Este incidente, que tuvo lugar el pasado domingo, dejó a varios heridos y generó gran preocupación en la comunidad.

El accidente involucró a una camioneta Renault Duster y un automóvil Fiat Cronos, y se produjo cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un colectivo. Testimonios indican que el conductor no logró regresar a su carril, lo que resultó en la colisión frontal. El siniestro requirió la intervención inmediata de personal policial, sanitario y bomberos, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y esclarecer las causas del accidente.

La violencia del impacto obligó a trasladar a todos los ocupantes de ambos vehículos a centros médicos, donde se evaluaron las lesiones. La muerte de Flores intensifica la tragedia de este evento y destaca la peligrosidad de este tramo de la ruta, que ha sido escenario de accidentes previos.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito ruta nacional 60 tragedia pomán víctimas
TL;DR

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