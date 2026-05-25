Accidente en Ruta 75: joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras choque cerca del parque acuático

Un accidente en la Ruta Nacional Nº 75 dejó a un joven de 19 años con traumatismo de cráneo grave. Tres de los cuatro ocupantes del vehículo resultaron heridos. La seguridad vial es un tema urgente en la región.

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Un accidente de tránsito ocurrió a las 07:58 en la Ruta Nacional Nº 75, entre el túnel y el Puesto Policial Nº 1, cerca del parque acuático. Un vehículo, un Volkswagen Gol Up blanco, perdió el control y chocó contra la ladera del cerro por motivos que se están investigando.

El automóvil era conducido por un joven de 19 años, identificado como Rosa, quien viajaba con tres acompañantes: Molina, Aballay y Torres, todos de 18 y 19 años. Tras el impacto, Rosa sufrió un traumatismo de cráneo grave y quedó inconsciente, siendo trasladado de urgencia por el servicio de emergencias. Dos de los otros ocupantes también recibieron asistencia médica.

En el lugar, trabajaron Bomberos Voluntarios de Ciudad de La Rioja y Águilas de Acero, quienes realizaron tareas de prevención, como el corte del suministro eléctrico del auto y el control de derrames. La atención médica fue proporcionada por el personal del DEM 107 y la Policía de la Provincia colaboró en la atención de la emergencia.

La Justicia ahora investigará las causas del accidente. Este suceso pone de relieve la necesidad de promover la seguridad vial y el respeto por las señales de tránsito en las rutas de la región.