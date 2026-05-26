Efemérides del 26 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 26 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 26 de mayo de 2026
- 1816 – en Uruguay, abre sus puertas la Biblioteca Nacional, la primera biblioteca pública del país; por tal motivo, cada 26 de mayo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Libro.
- 1885 – Hugo Alberto Acuña, primer argentino, en izar la bandera argentina en Antártida (f. 1953).
- 1907 – Joaquín Gómez Bas, novelista español (f. 1984).
- 1908 – en Uruguay, el Congreso suprime la enseñanza religiosa en las escuelas.
- 1915 – en la ciudad de Buenos Aires, representantes de Argentina, Brasil y Chile suscriben un tratado de paz, amistad y arbitraje.
- 1922 – Deolindo Felipe Bittel, escribano y político argentino (f. 1997).
- 1933 – Luis Felipe Noé, pintor argentino.
- 1949 – Jean François Casanovas, actor y director de teatro franco-argentino (f. 2015).
- 1984 – Chili Fernández, cantante y compositor argentino.
- 2006 – Naila Zaninetti, futbolista argentina.
El 26 de mayo de 1896, se registró el primer uso de un automóvil en la ciudad de París, Francia. Este evento marcó un hito en la historia del transporte y la movilidad urbana, dando inicio a la era del automóvil y transformando la manera en que las personas se desplazaban. Este día también es conocido por ser el lanzamiento de la primera edición del famoso periódico francés "Le Petit Journal".
En el mundo: 26 de mayo de 2026
- -47 – Julio César visita Tarso en su camino hacia Ptonto. Allí encuentra un entusiasta apoyo, pero de acuerdo con Cicerón, Casio ya estaba planeando matarlo.
- 451 – los rebeldes armenios se enfrentan con el ejército del Imperio sasánida en la batalla de Avarayr. El imperio derrota a los armenios pero les garantiza la libertad para practicar abiertamente el cristianismo.
- 526 – en la región de Siria (parte del Imperio romano) sucede un terremoto de XI12 grados en la escala modificada de Mercalli (que mide daños). Deja un saldo de 250 000 muertos.
- 946 – en Londres (Inglaterra), el rey Edmundo I es asesinado por un ladrón a quien él personalmente atacó durante la celebración del Día de la Misa de San Agustín de Canterbury.
- 1135 – en León (España), Alfonso VII es coronado emperador.
- 1293 – en la villa japonesa de Kamakura (en Kanagawa), un terremoto mata a 30 000 personas.
- 1328 – en el sur de Francia, William de Ockham (el ministro general franciscano de Miguel de Cesena) y otros dos líderes franciscanos abandonan secretamente la villa de Aviñón, temiendo una sentencia de muerte del papa Juan XXII.
- 1504 – Gonzalo Fernández de Córdoba, a instancias del papa Julio II, ordena la detención de César Borgia y su traslado a España.
- 1573 – en los Países Bajos, la Armada Española derrota a los Mendigos del Mar en la batalla de Haarlemmermeer.
- 1642 – las tropas españolas, comandadas por Francisco de Melo, derrotan a los franceses del Mariscal de Guiche en la batalla de Honnecourt (Francia).
- 1655 – el gobernador de Jamaica, José Ramírez de Arellano, evacua parte de la población a Cuba, después de haber capitulado ante los británicos que, al mando del almirante William Penn, ocuparon la isla.
- 1707 – en la guerra de sucesión española, las tropas borbónicas toman Zaragoza.
- 1739 – en Chile, se realiza la delineación de las calles de la recién fundada villa de Los Ángeles. Esta fecha se considera el día de su fundación.
- 1802 – en Madrid, Simón Bolívar se casa con María Teresa Rodríguez.
- 1805 – en la catedral de Milán, Napoleón Bonaparte (Napoleón I) asume el título de rey de Italia y es coronado con la corona de hierro de Lombardía.
- 1808 – en España, las ciudades de Sevilla, Santander y Gijón se alzan en armas contra los invasores franceses durante la Guerra de la Independencia Española.
- 1816 – en Uruguay, abre sus puertas la Biblioteca Nacional, la primera biblioteca pública del país; por tal motivo, cada 26 de mayo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Libro.
- 1822 – en la Iglesia de Grue (Noruega) mueren 116 personas en un incendio, el más grande de la historia de ese país.
- 1830 – en Washington (Estados Unidos), el Congreso vota la Ley de traslado forzoso. Dos días después será firmada por el presidente Andrew Jackson.
- 1831 – en Granada (España), la heroína liberal Mariana Pineda es ejecutada por garrote vil a la edad de 26 años.
- 1857 – en San Luis (Misuri) el afroestadounidense Dred Scott (1799-1858) es emancipado por la familia Blow, a pesar de haber perdido un juicio contra la Corte Suprema, que legisló que Scott no podía ser ciudadano debido al color de su piel, y que no podía ser liberado a pesar de haber vivido en estados donde la esclavitud estaba prohibida, ya que sería inconstitucional privar a un blanco de sus bienes incluso cuando saliera de un estado sureño.
- 1872 – en España, el militar y político Francisco Serrano es nombrado presidente del gobierno.
- 1880 – en Perú ―en el marco de la guerra del Pacífico― se libra la batalla del Alto de la Alianza.
- 1896 – en Rusia, Nicolás II se convierte en el último zar de ese país.
- 1897 – se publica la novela Drácula, del autor irlandés Bram Stoker.
- 1901 – en Viena se inaugura el II Salón Internacional del Automóvil.
- 1906 – el ingeniero August Franz Max von Parseval realiza la primera ascensión a bordo de un dirigible no rígido. La aeronave tiene 48 metros de longitud, contiene 2500 m³ de gas y está dotada de 90 cv de potencia.
- 1908 – en Uruguay, el Congreso suprime la enseñanza religiosa en las escuelas.
- 1908 – en Masied Soleimán (en el sudoeste de Persia), comienza la primera huelga en el oeste de Asia. Los derechos para extraer petróleo son adquiridos rápidamente por la empresa británica Anglo-Persian Oil Company.
- 1910 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío X publica la encíclica Editae saepe, dedicada al tercer centenario de la canonización de san Carlos Borromeo. En la misma señala, desde el punto de vista católico, la diferencia entre la Reforma Católica y la Reforma protestante cuyo fin, según el papa, era la «....deformación y destrucción de la fe y las costumbres».
- 1910 – en México, el gobierno de Porfirio Díaz emite el decreto para crear la Universidad Nacional de México.
- 1912 – en el paraninfo de la Universidad de Barcelona (Cataluña) se inaugura la Exposición General de Estudios Lunares.
- 1914 – en París se estrena la ópera El ruiseñor, de Ígor Stravinski.
- 1915 – en la ciudad de Buenos Aires, representantes de Argentina, Brasil y Chile suscriben un tratado de paz, amistad y arbitraje.
- 1917 – en el estado de Illinois suceden varios tornados; en la ciudad de Mattoon matan a 101 personas y hieren a 689.
- 1918 – Georgia y Armenia se independizan de la Unión Soviética.
- 1920 – el aviador francés Fronval bate el récord de acrobacia aérea con 26 loopings consecutivos.
- 1923 – en la remodelación del Gobierno de España, presidido por Manuel García Prieto, se nombra nuevo ministro de Gracia y Justicia a Antonio López Muñoz, mientras la cartera de la Guerra pasa a manos del General Aizpuru.
- 1923 – en Le Mans comienza la primera carrera 24 Horas de Le Mans, que se realiza anualmente hasta la actualidad.
- 1929 – W. Neunhofe logra el récord mundial de altura en aviación después de alcanzar 12,74 km en un Junkers W-33.
- 1929 – en México, el presidente Emilio Portes Gil se pronuncia a favor de la autonomía de la Universidad Nacional de México.
- 1933 – en España se crea la denominación de origen Jerez.
- 1933 – en Alemania, el Partido Nazi introduce una ley para legalizar la esterilización eugenética.
- 1934 – en Alicante (España), la explosión de 500 kg de dinamita provoca una catástrofe.
- 1935 – en España, Manuel Azaña (presidente de la República) ofrece un mitin en Valencia ante 100 000 republicanos.
- 1936 – en Barcelona (España), la Generalidad de Cataluña forma nuevo Gobierno presidido por Lluís Companys.
- 1937 – en París se inaugura la Exposición Universal con el lema «Arte y técnica en la actualidad».
- 1940 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la Batalla de Dunkerque en Francia.
- 1945 – en la ciudad de Tokio (Japón), las fuerzas armadas estadounidenses bombardean a la población civil. Antes del amanecer destruyen la mitad de la ciudad.
- 1946 – en Checoslovaquia, los comunistas ganan las elecciones para la Asamblea Constituyente.
- 1947 – en Nicaragua, el general Anastasio Somoza García da un golpe de Estado contra el presidente Leonardo Argüello Barreto, 25 días después de que este le entregara el poder, e impone al doctor Benjamín Lacayo Sacasa como gobernante de facto.
- 1947 – en Barcelona (España), Ana Mariscal protagoniza Yerma.
- 1949 – en la ciudad de Popayán se registró una erupción en el Volcán Puracé que cobró la vida de 16 estudiantes de la Universidad del Cauca que participaban de una excursión.
- 1951 – en el Reino Unido ganan las elecciones los conservadores.
- 1952 – en Bonn, Konrad Adenauer suscribe el tratado que integra a la República Federal de Alemania en la Comunidad Europea de Defensa, así como la adhesión alemana a la Comunidad Económica Europea.
- 1955 – el bicampeón de Fórmula 1 Alberto Ascari tiene un accidente fatal en el autódromo de Monza mientras probaba un automóvil deportivo de carreras de Ferrari.
- 1956 – en Chipre las comunidades griega y turca protagonizan un grave enfrentamiento armado.
- 1956 – en Estados Unidos se estrena la película Centauros del desierto, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Yellowwood, tipo TX-46, de 330 kt. A pesar de su gran potencia, es un fizzle (bomba fallada), ya que se habían predicho 2500 kilotones. Es la bomba n.º 130 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en el atolón Enewetak, Estados Unidos detona su bomba atómica Magnolia, de 57 kt.
- 1958 – en Pamplona se inaugura la emisora de radio La Voz de Navarra.
- 1960 – tras cinco días de temblores de tierra y maremotos en Chile, el balance de la tragedia arroja una cifra de 6000 muertos y 600 000 personas sin hogar. (Véase Terremoto de Valdivia de 1960).
- 1963 – se forma la Organización para la Unidad Africana.
- 1965 – en Bolivia, los generales Alfredo Ovando Candía y René Barrientos Ortuño asumen de manera conjunta la «copresidencia».
- 1966 – la Guayana Británica se independiza del Reino Unido pero queda dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).
- 1967 – El grupo británico The Beatles lanza en Reino Unido su octavo álbum de estudio denominado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band considerando uno de los más influyentes de la historia de la música.
- 1967 – en España, la nueva Ley de Educación de la dictadura limita las convocatorias de exámenes en las universidades.
- 1969 – Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firman el Acuerdo de Cartagena, con lo cual se crea la Comunidad Andina.
- 1970 – el avión soviético Tupolev Tu-144 se convierte en el primer avión comercial en superar la velocidad de mach 2.
- 1971 – en el distrito de Sylhet (actual Bangladés) ―en el marco de la guerra de liberación de Bangladés―, soldados musulmanes del ejército de Pakistán asesina a unos 90 hinduistas (masacre de Burunga).
- 1972 – la Unión Soviética y Estados Unidos firman el tratado ABM (tratado sobre misiles antibalísticos).
- 1972 – el equipo de fútbol neerlandés Ajax Ámsterdam consigue su segunda Copa de Europa de fútbol tras derrotar al Inter de Milán por 2 a 0.
- 1974 – el violonchelista Mstislav Rostropóvich abandona la Unión Soviética.
- 1976 – en un polvorín de Pontevedra (España) roban 700 kg de dinamita.
- 1976 – en Bilbao (España) se produce un atentado contra el consulado de Alemania Federal.
- 1979 – en la cafetería California 47, en Madrid (España), explota una bomba: 9 muertos y 40 heridos.
- 1980 – Sandro Pertini, presidente de Italia, inicia una visita a España.
- 1981 – en Roma (Italia), el primer ministro Arnaldo Forlani y su gabinete renuncian debido al escándalo acerca de la pertenencia de Forlani a la seudomasónica P2 (Propaganda Due).
- 1983 – en Perú finaliza el motín protagonizado por guardias civiles.
- 1983 – Japón es sacudido por un sismo (de magnitud 7,7) que desencadena un tsunami que mata al menos a 104 personas y causa miles de heridos.
- 1985 – Irak reanuda la «guerra de las ciudades» y bombardea seis municipios de Irán.
- 1986 – la Unión Europea adopta su bandera.
- 1986 – en Barcelona (Cataluña), Pere Calders recibe el Premio de Honor de las Letras Catalanas.
- 1989 – en Casablanca (Marruecos) finaliza la cumbre de la Liga Árabe con el reconocimiento implícito del Estado de Israel y la petición de una conferencia internacional para la paz en Oriente Próximo.
- 1991 – en la República de Georgia, Zviad Gamsajurdia se convierte en el primer presidente electo en la era postsoviética.
- 1991 – en España se celebran elecciones municipales, perdiendo el PSOE las alcaldías de Madrid, Sevilla y Valencia. Los resultados adversos del Centro Democrático y Social (CDS) provocan además la dimisión de su presidente, Adolfo Suárez González.
- 1992 – La banda británica Queen lanza su álbum en vivo Live at Wembley '86 grabado el 12 de julio de 1986 como parte de su gira Magic Tour.
- 1993 – José Antonio Marina logra el Premio Nacional de Ensayo por su obra Elogio y refutación del ingenio.
- 1993 – Olympique de Marsella logra ganar la Liga de Campeones de la UEFA
- 1994 – el Congreso de los Diputados aprueba la nueva Ley del Cine, que ocasiona la primera huelga de este sector en la historia de España.
- 1995 – en Pamplona, el cantante Antonio Flores (33) ―hijo de Lola Flores― da el que sería el último concierto de su vida, cinco días antes de su muerte.
- 1998 – en Australia, más de un millón de personas asisten a la primera celebración del Día Nacional del Perdón, en respuesta al secuestro sistemático de niños aborígenes llevado a cabo por el Gobierno australiano entre 1869 y 1976.
- 1998 – en Chile culmina con éxito la puesta en funcionamiento del nuevo telescopio europeo del ESO (European Southern Observatory: Observatorio Europeo Austral).
- 1998 – en los Estados Unidos, la Corte Suprema establece que la isla Ellis ―la histórica puerta de ingreso de millones de millones de inmigrantes― se encuentra principalmente en Nueva Jersey, y no en Nueva York.
- 1999 – en Colombia dimite el ministro de Defensa y 17 generales en protesta por las negociaciones de paz del Gobierno con la guerrilla.
- 2000 – en Burdeos, la policía francesa detiene tras un tiroteo a dos presuntos miembros de la banda terrorista ETA.
- 2000 – en Rusia, la Cámara Baja del parlamento aprueba la amnistía para más de 100 000 presos.
- 2002 – en Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada.
- 2002 – el rapero Eminem lanza su cuarto álbum de estudio The Eminem Show
- 2003 – Japón es sacudido por un violento terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter.
- 2003 – en el oeste de Argelia el terrorismo integrista mata a 14 personas.
- 2003 – en Turquía se estrella un avión Yakovlev Yak-42 y mueren 62 militares españoles.
- 2004 – en Londres, un incendio en unos almacenes destruye más de un centenar de obras de artistas británicos de la colección de Charles Saatchi, entre ellos Tracey Emin y los hermanos Jake y Dinos Chapman.
- 2004 – En los Estados Unidos el exsoldado Terry Nichols (49) es hallado culpable de 161 cargos de asesinato por ser cómplice de los atentados en Oklahoma City.
- 2004 – Se disputa la final de una temporada de Liga de Campeones de la UEFA peculiar en el estadio Veltins-Arena de Gelsenkirchen (Alemania), entre el FC Porto (Portugal) y el AS Mónaco (Francia). Salen victoriosos los portugueses liderados por José Mourinho ganando por 3 goles a 0.
- 2008 – en el sur y el este de China comienza una grave inundación que causará 148 muertes y forzará la evacuación de 1.3 millones de personas.
- 2010 – en las ruinas arqueológicas de Mojensho Daro (Pakistán) se registra un récord de temperatura de 53,5 °C (128,3 °F).
- 2012 – en Bakú (Azerbaiyán) se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión, en el que resulta ganadora Suecia, con Loreen y su canción «Euphoria».
- 2013 – en Colombia, el Gobierno y las FARC llegan a un Pacto Agrario, en el marco del Proceso de Paz de La Habana, con lo que se concluye el primer punto de la Agenda de Paz.
- 2013 – En una final cardiaca, el Club América consigue su 11.º campeonato de liga al vencer en tanda de penales al Cruz Azul en la final del Clausura 2013, considerada como una de las mejores finales de la historia del futbol mexicano.
- 2018 – El 26 de mayo en Kiev, Ucrania el Real Madrid consigue la 13ª Copa de Europa o Champions League, venciendo por 3 a 1 al Liverpool Football Club, con goles de Karim Benzemá y 2 de Gareth Bale (el 2-1 de chilena) y Sadio Mané que logró empatar a 1.
- 2019 – en Perú, un terremoto de magnitud 8 sacude el departamento de Loreto, siendo también sentido en Colombia, Brasil y Ecuador.
- 2020 – Las protestas desencadenadas por la muerte de George Floyd estallan en Mineápolis y Saint Paul, antes de generalizarse en todo Estados Unidos y en todo el mundo.
- 2020 – en Costa Rica, se aprueba el matrimonio igualitario.
- 2021 – en la ciudad polaca de Gdansk, el Villarreal Club de Fútbol se proclama campeón de la Europa League por primera vez en su historia, siendo Villarreal la ciudad más pequeña hasta la fecha cuyo equipo más representativo obtiene un campeonato futbolístico de ámbito continental.
- 2022 – en Perú un Terremoto de magnitud 7.2 golpea la ciudad de Puno, se sintió Bolivia y mínimamente en Chile
- 2025 – Atropello masivo en Liverpool (2025).