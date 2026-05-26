Efemérides del 26 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 26 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 26 de mayo de 2026

1816 – en Uruguay, abre sus puertas la Biblioteca Nacional, la primera biblioteca pública del país; por tal motivo, cada 26 de mayo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Libro.

– en Uruguay, abre sus puertas la Biblioteca Nacional, la primera biblioteca pública del país; por tal motivo, cada 26 de mayo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Libro. 1885 – Hugo Alberto Acuña, primer argentino, en izar la bandera argentina en Antártida (f. 1953).

– Hugo Alberto Acuña, primer argentino, en izar la bandera argentina en Antártida (f. 1953). 1907 – Joaquín Gómez Bas, novelista español (f. 1984).

– Joaquín Gómez Bas, novelista español (f. 1984). 1908 – en Uruguay, el Congreso suprime la enseñanza religiosa en las escuelas.

– en Uruguay, el Congreso suprime la enseñanza religiosa en las escuelas. 1915 – en la ciudad de Buenos Aires, representantes de Argentina, Brasil y Chile suscriben un tratado de paz, amistad y arbitraje.

– en la ciudad de Buenos Aires, representantes de Argentina, Brasil y Chile suscriben un tratado de paz, amistad y arbitraje. 1922 – Deolindo Felipe Bittel, escribano y político argentino (f. 1997).

– Deolindo Felipe Bittel, escribano y político argentino (f. 1997). 1933 – Luis Felipe Noé, pintor argentino.

– Luis Felipe Noé, pintor argentino. 1949 – Jean François Casanovas, actor y director de teatro franco-argentino (f. 2015).

– Jean François Casanovas, actor y director de teatro franco-argentino (f. 2015). 1984 – Chili Fernández, cantante y compositor argentino.

– Chili Fernández, cantante y compositor argentino. 2006 – Naila Zaninetti, futbolista argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 26 de mayo de 1896, se registró el primer uso de un automóvil en la ciudad de París, Francia. Este evento marcó un hito en la historia del transporte y la movilidad urbana, dando inicio a la era del automóvil y transformando la manera en que las personas se desplazaban. Este día también es conocido por ser el lanzamiento de la primera edición del famoso periódico francés "Le Petit Journal".

En el mundo: 26 de mayo de 2026