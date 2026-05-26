Martes, 26 de Mayo 2026
La Rioja

Actos conmemorativos por la Revolución de Mayo: un llamado a la unidad en La Rioja

La Rioja celebró el aniversario de la Revolución de Mayo con actos oficiales encabezados por el gobernador Ricardo Quintela, destacando la importancia de la unidad nacional y el bienestar común.

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Redacción Equipo Editorial
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Actos conmemorativos por la Revolución de Mayo: un llamado a la unidad en La Rioja
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La provincia de La Rioja celebró este lunes el aniversario de la Revolución de Mayo con actividades oficiales lideradas por el gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera. La jornada comenzó con la tradicional Diana de Honor, que tuvo lugar en las escalinatas de la Casa de Gobierno.

Las autoridades luego se trasladaron a la Plaza 25 de Mayo para un acto protocolar que incluyó la presentación de la Agrupación 25 de Mayo, el saludo a las fuerzas formadas, así como el izamiento de las banderas nacional y provincial. También se colocaron ofrendas florales en homenaje a los héroes de 1810.

Posteriormente, se celebró un Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral, presidido por el obispo Dante Braida. Al finalizar los actos, el gobernador Quintela hizo hincapié en la importancia de la fecha, instando a la reflexión y al reencuentro entre los argentinos.

Etiquetas: la rioja revolución de mayo ricardo quintela actos oficiales conmemoración política provincial
TL;DR

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