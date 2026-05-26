Martes, 26 de Mayo 2026
Policiales

Solidaridad en La Rioja: cadenas de oración por Jesús Rosa tras accidente en Ruta 75

Jesús Rosa, joven riojano y hermano del boxeador José "Sansón" Rosa, se encuentra en estado crítico tras un grave accidente en la Ruta Nacional 75. La comunidad clama por su recuperación.

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Solidaridad en La Rioja: cadenas de oración por Jesús Rosa tras accidente en Ruta 75
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Jesús Rosa, un joven boxeador, se encuentra en estado crítico tras un grave accidente de tráfico ocurrido el domingo en la Ruta Nacional 75. Su situación ha causado una profunda angustia en la comunidad, especialmente entre los seguidores del deporte y los amigos de la familia Rosa.

El impacto del siniestro fue severo, dejando a Jesús con heridas de gravedad. Recibió atención de urgencia en el lugar y fue trasladado al hospital, donde actualmente está internado en terapia intensiva con un pronóstico reservado. La noticia ha resonado no solo en el ámbito deportivo, sino también en la vida cotidiana de muchos riojanos que apoyan a la familia.

Desde que se conoció la gravedad de su estado, las redes sociales se han llenado de mensajes de aliento y un llamado a una cadena de oración por su recuperación. Amigos, familiares y fanáticos continúan enviando mensajes de esperanza mientras esperan actualizaciones sobre su evolución médica.

Se anticipa que en las próximas horas se informará sobre el desarrollo de su salud. La comunidad se une en un solo pedido: fuerza para Jesús.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito salud boxeo comunidad Jesús Rosa
TL;DR

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