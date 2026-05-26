Martes, 26 de Mayo 2026
Policiales

Intensa búsqueda en La Rioja: César Daniel Arias desaparecido desde mayo

La Policía de La Rioja busca información sobre Cesar Daniel Arias, desaparecido desde el 7 de mayo de 2026. Mide 1,75 m, tiene tatuajes y fue visto por última vez con ropa deportiva. Se solicita colaboración urgente.

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La comunidad se encuentra en alerta por la desaparición de Cesar Daniel Arias, conocido como «Cuchi Arias», quien no ha regresado a su hogar desde el 7 de mayo de 2026. La Policía de la Provincia de La Rioja solicita la colaboración de los ciudadanos para obtener información sobre su paradero, lo que ha generado gran preocupación entre familiares y vecinos.

Arias, de 39 años, tiene una estatura aproximada de 1,75 metros y una contextura delgada. Su tez es trigueña, con ojos marrón oscuro y cabello corto de tono castaño oscuro. Además, presenta tatuajes en ambos brazos y en el pecho, lo que puede ser útil para su identificación. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jogging negro, una camiseta de fútbol gris con verde y zapatillas grises.

La Policía ha enfatizado que Arias no posee teléfono celular, lo que dificulta su localización. Se han abierto varias líneas de contacto para recibir información, incluyendo el 911, el teléfono 380-4368992 y el correo electrónico [email protected]. La cooperación de la ciudadanía es fundamental para encontrarlo a la brevedad.

Etiquetas: la rioja césar daniel arias desaparición policía búsqueda de persona barrio sembrador
TL;DR

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