Premios Gardel 2026: La Rioja brilla en la entrega de galardones musicales

Esta noche, el Teatro Coliseo será el escenario de la entrega de los Premios Gardel 2026, un evento que marca el regreso del público tras 28 años. La ceremonia, conducida por Eleonora Pérez Caresi y Diego Leuco, se transmitirá en vivo por TNT y HBO Max.
Los nominados incluyen destacados álbumes como Latinaje de Cazzu y No vayas a atender cuando el demonio llama de Lali. En la categoría de Canción del Año, compiten "Advertencia" de Babasónicos y "Mejor que vos" de Lali & Miranda!.
La gala contará con presentaciones de artistas como Trueno, Coti, y Marilina Bertoldi, quienes harán vibrar al público. Además, se premiarán diversas categorías que abarcan géneros como Folklore, Rock, Tango, y más, lo que subraya la diversidad y riqueza de la música argentina.