Conductor aprehendido por maltrato a "El Viejo": un caso que conmueve a La Rioja

Un conductor fue detenido en La Rioja tras atropellar a un perro comunitario, "El Viejo", generando indignación en la comunidad. El animal se encuentra en estado crítico tras el incidente. La familia busca justicia y denuncia la falta de empatía del agresor.

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Un caso de maltrato animal ha generado gran conmoción en la comunidad de la zona Sur de La Rioja, tras la detención de un conductor que atropelló a un perro comunitario llamado «El Viejo». Trinidad Tuza, quien cuida del animal, relató que el incidente ocurrió en la intersección de Circunvalación y Santa Rosa, donde el automovilista tuvo espacio suficiente para evitar el impacto.

«El Viejo» fue llevado a un veterinario debido a lesiones agravadas por tumores preexistentes. Trinidad mencionó que el perro llegó a su familia con sangre en la boca y que, tras revisar las grabaciones de seguridad, confirmaron que el conductor lo atropelló intencionadamente. La indignación aumentó cuando la familia decidió difundir el video del atropello y el número de patente del vehículo, lo que generó una rápida respuesta en redes sociales.

A pesar de que el automovilista intentó comunicarse con la familia para minimizar el impacto mediático, sus mensajes no mostraron empatía. La Justicia Federal, tras la denuncia de Silvia Meyer, ordenó su detención por violar la normativa de Crueldad Animal. Mientras tanto, la salud de «El Viejo» continúa siendo crítica.