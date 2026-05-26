Camión vuelca en la cuesta de Guanchin: sin heridos pero alerta en la ruta

Un camión volcó en la cuesta de Guanchin por una falla en los frenos, pero no hubo heridos. Las autoridades consideran medidas de seguridad para prevenir futuros accidentes.

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Un camión volcó en la cuesta de Guanchin debido a un fallo en el sistema de frenos. El incidente sucedió en una de las curvas del sector, donde el conductor perdió el control del vehículo. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni se requirió asistencia médica para los ocupantes.

La intervención de Bomberos Voluntarios fue crucial para restablecer la circulación y evitar complicaciones mayores. Este accidente subraya la importancia del mantenimiento adecuado de los vehículos, especialmente en áreas de alto riesgo como esta, conocida por sus pendientes y curvas pronunciadas.

Las autoridades locales están considerando implementar medidas de seguridad adicionales, como mejor señalización y controles más frecuentes. Estas acciones buscan reducir la ocurrencia de accidentes similares en el futuro, enfatizando la necesidad de atención a las condiciones mecánicas de los vehículos.

La comunidad de La Rioja permanece alerta ante estos sucesos, que afectan no solo a los implicados, sino también a la seguridad vial en general. La colaboración entre instituciones es esencial para mejorar las condiciones de tránsito en la región.