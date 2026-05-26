Imprudencias al volante ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos en La Rioja

El Director de Seguridad Vial de la Policía alertó sobre un aumento de imprudencia al volante en La Rioja, con accidentes que podrían evitarse. Se intensifican controles y campañas para promover prácticas seguras.

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La Policía de La Rioja, a través del Director de Seguridad Vial, González, ha expresado preocupación por el aumento de imprudencias al conducir, destacando que muchos accidentes son resultado de comportamientos evitables. González subrayó la importancia de respetar las normas básicas de seguridad, como el uso del casco por motociclistas y el cinturón de seguridad en automóviles.

Las campañas de prevención y los controles implementados por el área de Seguridad Vial buscan fomentar una conducción más responsable entre todos los usuarios de la vía. Según el director, el cumplimiento de estas normas es fundamental para salvar vidas y reducir las consecuencias de los accidentes.

Las estadísticas de siniestralidad en la provincia evidencian un panorama alarmante, donde una mayor conciencia y responsabilidad de los conductores podría prevenir muchos incidentes. La colaboración entre la Policía y la comunidad es crucial para establecer un entorno vial más seguro, especialmente en un contexto de creciente número de vehículos y motocicletas en circulación.

La concientización sobre la seguridad vial es responsabilidad compartida, donde cada conductor, ciclista y peatón debe asumir su papel para evitar tragedias en las calles.