Despedida a “Lito” Asís: traslado de sus restos en La Rioja marcará un emotivo homenaje

El 26 de mayo a las 10:00, se realizará el homenaje al exvicegobernador Miguel Ángel “Lito” Asís en la Legislatura Provincial. Su legado en la política local y su compromiso social serán recordados por amigos y figuras políticas en el Cementerio Parque Renacimiento.

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La comunidad de La Rioja se prepara para despedir al exvicegobernador y exlegislador Miguel Ángel “Lito” Asís, quien falleció recientemente. El cronograma de su último adiós incluye el traslado de sus restos, que se llevará a cabo el martes 26 de mayo a las 10:00 horas desde la Casa Central de la Legislatura Provincial, donde se realiza el velatorio.

Los restos de Asís serán sepultados en el Cementerio Parque Renacimiento, en una ceremonia que se anticipa emotiva y concurrida, con la participación de amigos, familiares y figuras políticas que compartieron su trayectoria. Su legado en la política local ha sido significativo, destacándose por su dedicación y compromiso con la comunidad.

Asís promovió numerosas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, siendo un defensor de los derechos de los más vulnerables. Su fallecimiento ha dejado un vacío en la sociedad, donde las muestras de cariño y respeto hacia su figura se han hecho notar en redes sociales y espacios públicos, con homenajes en su nombre.

El acto de despedida no solo será un momento de luto, sino también una celebración de su vida y logros, recordando la influencia que tuvo en la comunidad y su incansable labor por el desarrollo de La Rioja.