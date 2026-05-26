Martes, 26 de Mayo 2026
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Platense busca hacer historia en su visita a Corinthians por la Copa Libertadores

Platense se enfrentará a Corinthians este miércoles a las 21:30, buscando una victoria que le asegure su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. En el grupo, ocupa el segundo lugar con siete puntos, mientras que su rival ya está clasificado primero.

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Este miércoles, Platense se enfrentará a Corinthians de Brasil en un partido crucial para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo a las 21:30 en el Neo Química Arena y será transmitido en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium, con el árbitro venezolano Alexis Herrera al mando.

Platense llega a este duelo con el segundo lugar del grupo, acumulando siete puntos, lo que le otorga buenas posibilidades de avanzar. Un triunfo le garantizaría el pase, mientras que un empate lo dejaría dependiendo de otros resultados, específicamente del partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe.

Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza también jugará a las 21:30, enfrentando a Bolívar en la última fecha del Grupo C, donde ya aseguró el primer puesto con 13 puntos. El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, cuenta con el goleador del torneo, Alex Arce, quien ha anotado ocho goles.

La jornada representa una oportunidad clave para los equipos argentinos en un torneo que busca consagrar a los mejores clubes de América, con cada partido volviéndose vital en la lucha por el título continental.

Etiquetas: argentina copa libertadores platense corinthians independiente rivadavia fútbol
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