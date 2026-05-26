Estudiantes de La Plata se prepara para un crucial partido en la Libertadores hoy

Este martes, Estudiantes de La Plata se enfrenta a Independiente Medellín en un partido crucial para la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo a las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi y será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez, con asistencia del VAR a cargo de Ulises Mereles.
El equipo local, dirigido por Alexander Medina, busca recuperarse tras una derrota ante Flamengo y necesita ganar para avanzar en el torneo. Sin embargo, Medina no contará con Tomás y Tiago Palacios debido a suspensiones, lo que obligará a realizar cambios en la alineación. Se espera que Gastón Benedetti y Facundo Farías sean sus reemplazos, y podría haber una tercera variante con la inclusión del colombiano Edwuin Cetré.
Independiente Medellín llega al partido después de vencer a Cusco, ocupando el segundo lugar del grupo con 7 puntos, un punto más que Estudiantes. Un empate sería suficiente para que el equipo colombiano avance a la siguiente fase.