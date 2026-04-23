Ricardo Javier Ocampo regresa a los escenarios en un evento especial en Catamarca

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La reciente aparición pública de Ricardo Javier Ocampo, apodado “Maestro Amor”, durante un evento de la comunidad “Meditazen” en el departamento Capayán ha generado un intenso debate en redes sociales. Ocampo, quien fue condenado por abuso sexual de menores en 2014, accedió a la libertad condicional en 2023 y ha aumentado su visibilidad social tras contraer matrimonio.

El evento contó con la presencia del intendente de Huillapima, Omar Soria, y la diputada de La Libertad Avanza, Verónica Vallejos, quienes no han realizado declaraciones sobre su participación. Esta situación ha suscitado críticas por la normalización de la presencia de Ocampo, a pesar de su historial judicial. Las imágenes del encuentro muestran un saludo afectuoso entre los presentes, lo que ha añadido más controversia al asunto.

El caso de Ocampo destaca la compleja relación entre la comunidad y sus líderes, especialmente aquellos con antecedentes penales. A medida que la discusión sobre su reintegración avanza, surge la necesidad de analizar cómo la comunidad de Huillapima enfrenta el tema del abuso y la gestión de liderazgos en contextos vulnerables.