Adiós a Marita Monteleone: un ícono de la locución argentina deja un legado inolvidable

La locución argentina está de luto tras el fallecimiento de Marita Monteleone, a los 68 años. Su icónica voz marcó la memoria colectiva con frases memorables desde los años 90. Su legado perdura en cada hogar.

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La locución argentina está de luto por la pérdida de Marita Monteleone, quien falleció a los 68 años. Su muerte, confirmada por Radio Mitre, ha generado un profundo pesar en el ámbito de la locución, dado su impacto en la memoria colectiva del país. Los restos de Monteleone serán velados en la Casa Marchitto, ubicada en la avenida Corrientes.

Desde los años 90, su voz se hizo famosa por frases icónicas como "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio" y "La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada". Estas expresiones la convirtieron en un referente en los hogares argentinos. Monteleone recordaba cómo la gente la reconocía en la calle y le pedía grabaciones personalizadas para sus teléfonos.

En 1988, asumió el desafío de grabar la guía telefónica completa de Argentina, un proyecto que involucró la creación de 214 mil archivos de Word. Este trabajo titánico le tomó un año y nueve meses, dedicando hasta ocho horas diarias a la grabación de datos para el servicio de información 110. Su contribución a la locución dejará una huella perdurable en el país.