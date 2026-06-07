Efemérides del 7 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 7 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 7 de junio de 2026

1810 – en Argentina se edita el primer número de la Gazeta de Buenos Ayres, periódico fundado cinco días antes, para publicitar los actos de gobierno de la Primera Junta. Fue escrita por Mariano Moreno (31), Manuel Belgrano (40), Juan José Castelli (45) y el sacerdote Manuel Alberti (47).

– en Argentina se edita el primer número de la Gazeta de Buenos Ayres, periódico fundado cinco días antes, para publicitar los actos de gobierno de la Primera Junta. Fue escrita por Mariano Moreno (31), Manuel Belgrano (40), Juan José Castelli (45) y el sacerdote Manuel Alberti (47). 1905 – el río Paraná inunda y destruye la ciudad de Santa Fe (Argentina) desde la madrugada.

– el río Paraná inunda y destruye la ciudad de Santa Fe (Argentina) desde la madrugada. 1942 – en Buenos Aires (Argentina), Boca Juniors le gana 11 a 1 a Tigre, siendo la máxima goleada que efectuó el equipo xeneize.

– en Buenos Aires (Argentina), Boca Juniors le gana 11 a 1 a Tigre, siendo la máxima goleada que efectuó el equipo xeneize. 1947 – en Talcahuano (Región del Biobío, Chile) se funda el Club Deportivo Huachipato (Campeón de la Primera división chilena en 1974, en el Clausura 2012 y en 2023)

– en Talcahuano (Región del Biobío, Chile) se funda el Club Deportivo Huachipato (Campeón de la Primera división chilena en 1974, en el Clausura 2012 y en 2023) 1959 – Claudia Puyó, cantante argentina.

– Claudia Puyó, cantante argentina. 1968 – Juan Antonio Pizzi, futbolista hispano-argentino.

– Juan Antonio Pizzi, futbolista hispano-argentino. 1968 – Marcela Guerty, guionista argentina.

– Marcela Guerty, guionista argentina. 1977 – Gastón Grande, actor argentino.

– Gastón Grande, actor argentino. 1982 – Germán Lux, futbolista argentino.

– Germán Lux, futbolista argentino. 2000 – Siro Rosané, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 7 de junio de 1893, Mahatma Gandhi fue expulsado de un tren en Sudáfrica por negarse a ceder su asiento a un pasajero blanco. Este incidente marcó un punto de inflexión en su vida y lo inspiró a luchar contra la discriminación racial, dando inicio a su activismo por los derechos humanos. Esta experiencia influyó profundamente en su enfoque hacia la resistencia no violenta.

En el mundo: 7 de junio de 2026