Efemérides del 7 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 7 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 7 de junio de 2026
- 1810 – en Argentina se edita el primer número de la Gazeta de Buenos Ayres, periódico fundado cinco días antes, para publicitar los actos de gobierno de la Primera Junta. Fue escrita por Mariano Moreno (31), Manuel Belgrano (40), Juan José Castelli (45) y el sacerdote Manuel Alberti (47).
- 1905 – el río Paraná inunda y destruye la ciudad de Santa Fe (Argentina) desde la madrugada.
- 1942 – en Buenos Aires (Argentina), Boca Juniors le gana 11 a 1 a Tigre, siendo la máxima goleada que efectuó el equipo xeneize.
- 1947 – en Talcahuano (Región del Biobío, Chile) se funda el Club Deportivo Huachipato (Campeón de la Primera división chilena en 1974, en el Clausura 2012 y en 2023)
- 1959 – Claudia Puyó, cantante argentina.
- 1968 – Juan Antonio Pizzi, futbolista hispano-argentino.
- 1968 – Marcela Guerty, guionista argentina.
- 1977 – Gastón Grande, actor argentino.
- 1982 – Germán Lux, futbolista argentino.
- 2000 – Siro Rosané, futbolista argentino.
El 7 de junio de 1893, Mahatma Gandhi fue expulsado de un tren en Sudáfrica por negarse a ceder su asiento a un pasajero blanco. Este incidente marcó un punto de inflexión en su vida y lo inspiró a luchar contra la discriminación racial, dando inicio a su activismo por los derechos humanos. Esta experiencia influyó profundamente en su enfoque hacia la resistencia no violenta.
En el mundo: 7 de junio de 2026
- -143 – en Hubei (China) se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter (I=6). Puede haber sucedido el 7 de junio del 143, el 142 o el 141 a. C.
- 1099 – se inicia el sitio de Jerusalén, durante la Primera Cruzada.
- 1494 – el reino de Castilla firma con el de Portugal el Tratado de Tordesillas, por el cual se dirime cuál será la línea de demarcación de los territorios españoles y portugueses en el comienzo de la conquista de América.
- 1640 – en Barcelona (España) sucede el Corpus de Sangre, incidente entre un grupo de campesinos y algunos soldados castellanos, que precipitó una revuelta y acabó con la muerte de numerosos funcionarios reales.
- 1654 – en Francia, Luis XIV es coronado como rey.
- 1692 – en la isla caribeña de Jamaica, a las 11:43 (según un reloj de bolsillo recuperado en los años 1960) un terremoto y el tsunami consecuente destruyen la ciudad de Port Royal. Fallece la mitad de la población (de 6000 personas), y unos 2000 más morirán en los siguientes meses, debido a la peste.
- 1755 – en la costa sur del mar Caspio (Irán), un terremoto de magnitud 8,4 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de 40 000 muertos.
- 1808 – en España, el ejército francés vence a las fuerzas españolas y entra en Córdoba donde realiza un sanguinario saqueo de la ciudad.
- 1810 – en Argentina se edita el primer número de la Gazeta de Buenos Ayres, periódico fundado cinco días antes, para publicitar los actos de gobierno de la Primera Junta. Fue escrita por Mariano Moreno (31), Manuel Belgrano (40), Juan José Castelli (45) y el sacerdote Manuel Alberti (47).
- 1822 – cerca de la aldea de Dabajuro, 570 km al oesnoroeste de Caracas (Venezuela) los patriotas colombianos de Carlos Soublette vencen al ejército español de Francisco Tomás Morales en la batalla de Dabajuro, una cruzada que dará paso a la guerra de independencia de Venezuela.
- 1833 – en Colombia, la aldea de Sabanalarga, 83 km al orientenororiente de Cartagena de Indias, es elevada al rango de villa.
- 1835 – en Madrid (España), José María Queipo de Llano es nombrado presidente del Consejo de Ministros.
- 1880 – en el marco de la guerra del Pacífico, el ejército chileno vence al peruano en la batalla de Arica y se anexa la ciudad peruana de Arica.
- 1905 – Noruega disuelve su unión con Suecia.
- 1905 – el río Paraná inunda y destruye la ciudad de Santa Fe (Argentina) desde la madrugada.
- 1912 – el papa san Pío X publica la carta encíclica Lacrimabili statu Indorum, sobre la situación de los indígenas en Sudamérica.
- 1914 – en Panamá, el transatlántico estadounidense Alliance, de 40 000 toneladas, realiza la primera travesía de prueba del Canal de Panamá, cruzándolo desde el océano Atlántico hasta el Pacífico.
- 1915 – por decreto legislativo se oficializa el nombre de «República de El Salvador» en sustitución de «República del Salvador».
- 1917 – en El Salvador, un terremoto de gran intensidad destruye la mayor parte de la ciudad capital, San Salvador.
- 1922 – en Ponferrada (España) se funda el club de fútbol Sociedad Deportiva Ponferradina.
- 1929 – en Roma (Italia), la Ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano de acuerdo con los Pactos de Letrán firmados el 11 de febrero entre el cardenal Pietro Gasparri (en nombre del papa‑rey Pío XI), y Benito Mussolini, primer ministro del rey Víctor Manuel III).
- 1933 – en Chile, Villa Alemana se independiza de la ciudad de Quilpué.
- 1937 – al puerto de Veracruz (México) llegan casi 500 niños españoles ―los «niños de Morelia»― que huyen de la guerra civil española (1936‑1939).
- 1940 – en Noruega, el rey Haakon VII y el resto del gobierno noruego huyen de Tromsø y se exilian en Londres.
- 1942 – en el atolón Midway, 2050 km al noroeste de las islas Hawái ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)―, concluye la batalla de Midway, una victoria crucial de Estados Unidos contra la armada y la aviación del Imperio de Japón.
- 1942 – en Buenos Aires (Argentina), Boca Juniors le gana 11 a 1 a Tigre, siendo la máxima goleada que efectuó el equipo xeneize.
- 1945 – en Noruega―tras el final de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)―, el rey Haakon VII y su familia regresan a Oslo.
- 1945 – en el teatro Sadler's Wells, de Londres (Reino Unido), se estrena la ópera Peter Grimes, del compositor británico Benjamin Britten.
- 1947 – en Talcahuano (Región del Biobío, Chile) se funda el Club Deportivo Huachipato (Campeón de la Primera división chilena en 1974, en el Clausura 2012 y en 2023)
- 1968 – en España se produce el primer asesinato de la banda terrorista ETA, en el que fallece el guardia civil José Pardines.
- 1975 – la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público.
- 1976 – en la ciudad de Asunción (Paraguay), un terrorista anticomunista yugoslavo de la Hermandad Revolucionaria Croata ataca a tiros al embajador uruguayo Carlos Abdala (46) por confundirlo con el embajador comunista de Yugoslavia en Paraguay. Abdala fallecerá al día siguiente.
- 1981 – Israel lleva a cabo un ataque aéreo por sorpresa, denominado Operación Ópera, consistente en la destrucción del reactor nuclear Osirak, situado cerca de Bagdad, Irak.
- 1982 – en México, durante la madrugada se hacen sentir dos sismos con magnitud de 6.9° y 7° respectivamente y con epicentro en Ometepec (estado de Guerrero).
- 1982 – en España se inaugura el Pirulí de Torrespaña.
- 1998 – en la ciudad de Jasper, 216 km al noreste de Houston (estado de Texas), tres jóvenes supremacistas blancos ―Shawn Berry (23), Lawrence Brewer (31) y John King (23)― arrastran con su camioneta durante 5 km hasta matarlo a James Byrd Jr., un hombre afroestadounidense de 49 años. En los siguientes años, los tres serán ajusticiados.
- 1999 – en la Ciudad de México es asesinado el conductor y humorista Paco Stanley siendo su homicidio el más impactante del espectáculo de México, causando una severa oleada de críticas y protestas de los medios y la población hacia el gobierno del Distrito Federal ante la violencia que se vive en la ciudad.
- 2005 – en los Estados Unidos, la banda británica de rock alternativo Coldplay, lanza al mercado su tercer álbum de estudio titulado X&Y, tras los éxitos de Parachutes (2000) y A Rush of Blood to the Head (2002), respectivamente.
- 2008 – en Austria y Suiza se inicia la Eurocopa 2008.
- 2009 – en España y en otros países de la Unión Europea se celebran elecciones al Parlamento Europeo.
- 2010 – en Bhopal (India), un tribunal condena a ocho directivos de la empresa estadounidense Union Carbide a dos años de prisión y a pagar unos 10 600 dólares estadounidenses por sus respectivas responsabilidades en el Desastre de Bhopal (un escape de isocianato de metilo gaseoso en una fábrica de pesticidas de esa empresa, que causó la muerte de más de 20 000 personas. La empresa no había respondido por los daños causados).
- 2013 – en España se estrena la caricatura de Disney Gravity Falls, creada por Alex Hirsch.
- 2014 – en España, la declaración aprobada por el Ministerio del Medio Ambiente, que permite a la multinacional petrolera Repsol realizar prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura (islas Canarias) genera una de las mayores protestas y manifestaciones ciudadanas en la historia de las islas Canarias.
- 2019 – la banda de música estadounidense Jonas Brothers lanza su quinto álbum de estudio "Happiness Begins".
- 2023 – el West Ham United de Inglaterra se corona campeón de la Liga Conferencia de la UEFA tras vencer a la Fiorentina en la final por 2 goles a 1.
- 2025 – 11 km al noroccidente del centro de Bogotá (Colombia) el precandidato presidencial y senador neoliberal Miguel Uribe Turbay (