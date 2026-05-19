Miércoles, 20 de Mayo 2026
Espectáculos

Guido Kaczka brilla en los Martín Fierro 2026 y marca un hito en la televisión argentina

Guido Kaczka recibió el Martín Fierro de Oro en una gala donde Telefe se destacó con 14 premios. El evento, lleno de homenajes, celebró la trayectoria de figuras y canales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
Guido Kaczka brilla en los Martín Fierro 2026 y marca un hito en la televisión argentina
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El conductor Guido Kaczka recibió el Martín Fierro de Oro en la 54ª edición de los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Hilton y fue presentada por Santiago del Moro, siendo transmitida por Telefe, que se destacó al llevarse el mayor número de estatuillas.

Telefe obtuvo un total de 14 premios, mientras que El Trece ganó nueve, incluyendo el galardón de Oro. Le siguieron América y El Nueve con cinco premios cada uno, y la TV Pública con tres. Durante la gala, se celebró el 60° aniversario del canal América y se rindió homenaje a destacados artistas fallecidos entre 2025 y 2026, con una emotiva interpretación de "Recuérdame" por Ángela Torres.

En un momento conmovedor, se recordó al entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo con otro premio. Los ganadores de la noche incluyeron títulos en varias categorías, destacando "Tafí viejo, verdor sin tiempo" en Ficción y "Opinión pública" en Periodístico, ambos de El Nueve.

Etiquetas: argentina premios martín fierro televisión aptra entretenimiento eventos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3926 articles →

Artículos relacionados

Juan Darthés condenado a seis años en Brasil por abuso: impacto en la comunidad artística

Luto en el mundo de la música: muere Jorge Calandrelli, ícono argentino y ganador de 6 Grammy

Luto en el cine argentino: Adolfo Aristarain nos deja a los 82 años

La Feria del Libro de Buenos Aires: un hito cultural con debates y novedades inesperadas

Ricardo Javier Ocampo regresa a los escenarios en un evento especial en Catamarca

Fallece Luis Brandoni, una pérdida irreparable para el cine argentino

Miles rinden homenaje al papa Francisco en Plaza de Mayo con el cura DJ Guilherme Peixoto

Juana Viale toma las riendas de "La noche de Mirtha" en un esperado regreso

Multitud disfruta de un inolvidable espectáculo de Airbag en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar