Guido Kaczka brilla en los Martín Fierro 2026 y marca un hito en la televisión argentina

Guido Kaczka recibió el Martín Fierro de Oro en una gala donde Telefe se destacó con 14 premios. El evento, lleno de homenajes, celebró la trayectoria de figuras y canales.

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El conductor Guido Kaczka recibió el Martín Fierro de Oro en la 54ª edición de los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Hilton y fue presentada por Santiago del Moro, siendo transmitida por Telefe, que se destacó al llevarse el mayor número de estatuillas.

Telefe obtuvo un total de 14 premios, mientras que El Trece ganó nueve, incluyendo el galardón de Oro. Le siguieron América y El Nueve con cinco premios cada uno, y la TV Pública con tres. Durante la gala, se celebró el 60° aniversario del canal América y se rindió homenaje a destacados artistas fallecidos entre 2025 y 2026, con una emotiva interpretación de "Recuérdame" por Ángela Torres.

En un momento conmovedor, se recordó al entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo con otro premio. Los ganadores de la noche incluyeron títulos en varias categorías, destacando "Tafí viejo, verdor sin tiempo" en Ficción y "Opinión pública" en Periodístico, ambos de El Nueve.