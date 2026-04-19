Domingo, 19 de Abril 2026
Miles rinden homenaje al papa Francisco en Plaza de Mayo con el cura DJ Guilherme Peixoto
Espectáculos

Miles rinden homenaje al papa Francisco en Plaza de Mayo con el cura DJ Guilherme Peixoto

Miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo para rendir homenaje al papa Francisco con un innovador espectáculo de música electrónica religiosa, liderado por el cura DJ Guilherme Peixoto. La celebración, que promovió la inclusión y la dignidad humana, transformó el centro de Buenos Aires en una vibrante pista de baile, resaltando el legado del pontífice argentino. Una experiencia única que une fe y música, atrajo a familias y jóvenes en un ambiente de comunidad.

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Un espectáculo de música electrónica religiosa liderado por el cura DJ Guilherme Peixoto se llevó a cabo en Plaza de Mayo, reuniendo a miles de asistentes en homenaje al papa Francisco. Este evento, organizado por la Asociación Civil Miserando, buscó promover la “cultura del encuentro” a través de la música, resaltando el legado del pontífice argentino.

Peixoto, quien ha utilizado la música electrónica como herramienta pastoral desde 2006, mezcló temas de techno con canciones religiosas en un ambiente festivo, acompañado de luces y pantallas LED. Durante la actividad, compartió mensajes de fe y esperanza y fomentó un sentido de comunidad entre los presentes, que incluían familias y jóvenes.

El evento se desarrolló en el contexto de la proximidad del primer aniversario de la muerte de Jorge Bergoglio, generando un ambiente de respeto y celebración. El intendente de Buenos Aires, Jorge Macri, destacó la importancia del evento en la cultura argentina contemporánea, señalando que hizo sentir la presencia del papa entre los asistentes.

Etiquetas: argentina buenos aires música electrónica evento religioso papa francisco cultura del encuentro
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