La Rioja se prepara para el Juicio por Jurados: implicancias para el sistema judicial local

La implementación del Juicio por Jurados en La Rioja avanza con una comisión técnica que evalúa la estructura y recursos necesarios. Se espera un diagnóstico para el 1 de agosto, crucial para definir el presupuesto y tiempos de ejecución. Este sistema juzgará delitos graves con penas superiores a 20 años, promoviendo la paridad en la selección del jurado.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La implementación del sistema de Juicio por Jurados en La Rioja avanza con la formación de una comisión técnica, liderada por el doctor Saúl, el fiscal Gastón Mercado Luna y el juez Barría. Este equipo se encarga de elaborar un diagnóstico integral que defina la estructura y los recursos necesarios para llevar a cabo esta reforma del sistema penal acusatorio.

El diagnóstico será presentado antes del 1 de agosto, coincidiendo con una reunión planificada entre la comisión, el gobernador y legisladores provinciales para discutir el presupuesto y los plazos de ejecución. La presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra, indicó que se evalúan las áreas más adecuadas para iniciar el proceso, siguiendo un modelo de implementación gradual similar al de otras jurisdicciones del país.

Este nuevo sistema estará destinado a juzgar delitos graves con penas superiores a 20 años, como homicidios agravados y abusos sexuales agravados. La ley establece que el jurado estará compuesto por doce personas, con paridad de género, y se prevén instancias de recusación para asegurar la imparcialidad del proceso. La figura del juez se mantendrá, ya que será quien determine la pena después del veredicto del jurado.