Sábado, 18 de Abril 2026
Juana Viale toma las riendas de "La noche de Mirtha" en un esperado regreso
Espectáculos

Juana Viale toma las riendas de "La noche de Mirtha" en un esperado regreso

Juana Viale asumirá la conducción de "La noche de Mirtha" este sábado, mientras su abuela, Mirtha Legrand, se recupera de un leve resfrío. La audiencia espera con interés este cambio generacional en un programa emblemático.

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La actriz Juana Viale asumirá la conducción de “La noche de Mirtha” en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, quien se encuentra con un leve resfrío. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del programa, donde se tranquilizó a los seguidores indicando que la salud de Legrand es solo un asunto pasajero.

Mirtha, de 99 años, se comunicó con sus seguidores para expresar: “la leyenda continúa, sólo estoy resfriada ¡la semana que viene vuelvo!”. Este mensaje busca calmar la inquietud generada por cualquier problema de salud a su edad.

Juana, en un tono despreocupado, confirmó que el sábado cubrirá el programa de su abuela, subrayando que “¿Quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche?”. Esta situación no solo mantiene viva la tradición familiar, sino que también introduce un cambio generacional en la televisión argentina.

La llegada de Viale al programa promete una nueva etapa para este ciclo emblemático, mientras Mirtha Legrand se recupera y descansa, confiando en que su legado sigue en manos de su nieta.

Etiquetas: mirtha legrand juana viale televisión argentina salud programa leyenda continúa
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