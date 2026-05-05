Luto en el mundo de la música: muere Jorge Calandrelli, ícono argentino y ganador de 6 Grammy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La música argentina se encuentra de luto tras el fallecimiento de Jorge Calandrelli, un destacado pianista, compositor y director que dejó una huella imborrable en el ámbito musical. A los 87 años, Calandrelli fue reconocido por su trabajo internacional, logrando 6 premios Grammy y siendo nominado en dos ocasiones al Oscar.

La triste noticia fue confirmada por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien expresó sus condolencias en las redes sociales. Calandrelli colaboró con artistas de renombre como Tony Bennett y Lady Gaga, destacándose en proyectos emblemáticos como El alma del tango y Cheek to Cheek.

Su carrera despegó tras emigrar a Estados Unidos en 1978, donde se enfrentó a desafíos como latinoamericano pero logró destacar en la industria musical. Su legado perdurará en la memoria colectiva, recordando su pasión y contribución a la música, tanto en Argentina como en el resto del mundo.