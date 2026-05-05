Martes, 5 de Mayo 2026
Luto en el mundo de la música: muere Jorge Calandrelli, ícono argentino y ganador de 6 Grammy
Espectáculos

Luto en el mundo de la música: muere Jorge Calandrelli, ícono argentino y ganador de 6 Grammy

La música argentina está de luto por la muerte de Jorge Calandrelli, ganador de 6 premios Grammy y referente internacional. Su legado musical impactará generaciones futuras.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La música argentina se encuentra de luto tras el fallecimiento de Jorge Calandrelli, un destacado pianista, compositor y director que dejó una huella imborrable en el ámbito musical. A los 87 años, Calandrelli fue reconocido por su trabajo internacional, logrando 6 premios Grammy y siendo nominado en dos ocasiones al Oscar.

La triste noticia fue confirmada por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien expresó sus condolencias en las redes sociales. Calandrelli colaboró con artistas de renombre como Tony Bennett y Lady Gaga, destacándose en proyectos emblemáticos como El alma del tango y Cheek to Cheek.

Su carrera despegó tras emigrar a Estados Unidos en 1978, donde se enfrentó a desafíos como latinoamericano pero logró destacar en la industria musical. Su legado perdurará en la memoria colectiva, recordando su pasión y contribución a la música, tanto en Argentina como en el resto del mundo.

Etiquetas: argentina cultura música luto premios grammy fallecimiento
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3579 articles →

Artículos relacionados

Luto en el cine argentino: Adolfo Aristarain nos deja a los 82 años

La Feria del Libro de Buenos Aires: un hito cultural con debates y novedades inesperadas

Ricardo Javier Ocampo regresa a los escenarios en un evento especial en Catamarca
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar