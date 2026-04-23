Jueves, 23 de Abril 2026
La Feria del Libro de Buenos Aires: un hito cultural con debates y novedades inesperadas
Espectáculos

La Feria del Libro de Buenos Aires: un hito cultural con debates y novedades inesperadas

Hoy a las 18 comienza la 50ª Feria del Libro de Buenos Aires en La Rural, con un debate inaugural inédito entre Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara. Las entradas oscilan entre $8.000 y $12.000, incluyendo vales de descuento. La feria se extenderá hasta el 11 de mayo, con una programación internacional destacada que incluye a dos ganadores del Nobel.

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Hoy a las 18 horas, se inaugura la 50ª edición de la Feria del Libro de Buenos Aires en La Rural, un evento destacado en el ámbito literario hispanohablante. Esta edición conmemora cinco décadas de historia con una particularidad: no habrá discurso inaugural, sino un debate entre tres escritoras argentinas de renombre: Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, moderadas por la periodista María O’Donnell.

La feria se extenderá hasta el 11 de mayo, con horarios de funcionamiento de 14 a 22 de lunes a viernes, y de 13 a 22 los fines de semana y feriados. Las entradas tienen un costo de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 de viernes a domingo, incluyendo un Chequelibro para usar en librerías adheridas. Los menores de 12 años, personas con discapacidad con un acompañante, docentes y beneficiarios del Pase Cultural ingresan gratis.

Este año, la programación internacional incluye a dos ganadores del Nobel de Literatura: el chino Mo Yan y el sudafricano J.M. Coetzee. También participarán autores de renombre como el cubano Leonardo Padura y la india Kiran Desai, entre otros. La Noche de la Feria será el 25 de abril desde las 20 horas, con entrada libre y horario extendido.

Etiquetas: argentina feria del libro literatura eventos culturales la rural escritores argentinos
TL;DR

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