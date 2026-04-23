La Feria del Libro de Buenos Aires: un hito cultural con debates y novedades inesperadas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Hoy a las 18 horas, se inaugura la 50ª edición de la Feria del Libro de Buenos Aires en La Rural, un evento destacado en el ámbito literario hispanohablante. Esta edición conmemora cinco décadas de historia con una particularidad: no habrá discurso inaugural, sino un debate entre tres escritoras argentinas de renombre: Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, moderadas por la periodista María O’Donnell.

La feria se extenderá hasta el 11 de mayo, con horarios de funcionamiento de 14 a 22 de lunes a viernes, y de 13 a 22 los fines de semana y feriados. Las entradas tienen un costo de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 de viernes a domingo, incluyendo un Chequelibro para usar en librerías adheridas. Los menores de 12 años, personas con discapacidad con un acompañante, docentes y beneficiarios del Pase Cultural ingresan gratis.

Este año, la programación internacional incluye a dos ganadores del Nobel de Literatura: el chino Mo Yan y el sudafricano J.M. Coetzee. También participarán autores de renombre como el cubano Leonardo Padura y la india Kiran Desai, entre otros. La Noche de la Feria será el 25 de abril desde las 20 horas, con entrada libre y horario extendido.