Viernes, 5 de Junio 2026
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Despedimos a Chunchuna Villafañe: un ícono del teatro argentino se apaga a los 92 años

Falleció a los 92 años Chunchuna Villafañe, icónica figura del modelaje y el cine argentino, reconocida por su vida austera y su activismo social. Su legado desafía los estándares de belleza convencionales y su historia está marcada por la lucha contra la censura durante la dictadura.

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Chunchuna Villafañe, la icónica modelo y actriz argentina, falleció a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, quien expresó su dolor a través de Instagram, recordando a su madre y la profunda conexión que compartían. “Murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía", escribió.

Villafañe fue reconocida por su rechazo a los estándares de belleza convencionales, prefiriendo una vida austera y genuina. A pesar de su éxito en el modelaje y la publicidad, donde destacó por su físico, siempre buscó alejarse de la cosificación. Su vida estuvo marcada por su compromiso social, colaborando en la Villa 31 y militando en el peronismo.

En su carrera actoral, alcanzó un gran reconocimiento por su papel en "La historia oficial", una película que abordó las atrocidades del régimen militar en Argentina. En su vejez, optó por un estilo de vida más reservado, dedicándose a la decoración de interiores y la jardinería en su casa de Florida, donde vivió con sus dos hijas, Juana e Inés.

Etiquetas: chunchuna villafañe fallecimiento cultura argentina modelo actriz peronismo
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