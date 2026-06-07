Domingo, 7 de Junio 2026
La Rioja

La Rioja rinde homenaje al legado cultural de Indio Solari tras su partida

El Gobernador Ricardo Quintela rindió homenaje a Carlos «Indio» Solari, recordando su legado en la música argentina y su impacto en las luchas de generaciones. Su partida genera un profundo sentimiento en todo el país.

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Redacción Equipo Editorial
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El Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, rindió homenaje a Carlos «Indio» Solari, reconocido ícono de la música argentina, quien falleció recientemente. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Quintela destacó la trascendencia de Solari en el rock nacional y su capacidad para conectar con las luchas y sueños de diversas generaciones.

El mandatario enfatizó que la obra de Solari va más allá de la música, ya que su legado artístico y cultural perdurará en cada recital y en la memoria de quienes se identificaron con sus letras. «Hoy despedimos a un grande de la música argentina», expresó en su comunicado.

La despedida del Gobernador se suma a un amplio reconocimiento a nivel nacional, donde miles de personas han expresado su tristeza por la pérdida de un referente de la cultura popular que logró movilizar a multitudes con sus composiciones.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela despedida música cultura popular argentina
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