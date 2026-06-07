Domingo, 7 de Junio 2026
La Rioja

Estudiantes internacionales eligen la UNLaR para enriquecer su formación académica

Estudiantes de Rusia, Perú y Bolivia llegan a la Universidad Nacional de La Rioja para un intercambio académico, enriqueciendo la oferta educativa y cultural local. Esta iniciativa busca fortalecer la internacionalización y la calidad educativa en la región.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha iniciado un proceso de intercambio académico que ha atraído a estudiantes de Rusia, Perú y Bolivia. Este programa busca no solo fortalecer la calidad educativa, sino también fomentar la internacionalización de la educación superior en la región.

La llegada de estos estudiantes representa una oportunidad significativa para enriquecer la comunidad universitaria local mediante el intercambio cultural y académico. La UNLaR ha estado trabajando en la implementación de programas que promueven la diversidad y el aprendizaje en un contexto globalizado.

Con el objetivo de facilitar la integración de los alumnos internacionales, la UNLaR ha preparado diversas actividades, como talleres y conferencias, que fomentan el intercambio de ideas y la creación de lazos entre estudiantes locales y visitantes. Esta experiencia no solo beneficia a la comunidad universitaria, sino que también posiciona a La Rioja como un destino atractivo para la formación académica.

Etiquetas: la rioja unlar intercambio académico educación superior internacionalización estudiantes internacionales
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