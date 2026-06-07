Atlético Chilecito se consagra campeón de la zona B en un emocionante torneo local

Atlético Chilecito se impuso en un intenso partido ante el "Santo" de Vichigasta, consolidándose como líder de la zona B del Torneo de Chilecito. La próxima jornada promete emoción con tres encuentros programados, incluyendo un duelo de punteros.

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Atlético Chilecito logró una importante victoria en la quinta fecha del Torneo de la Liga Chileciteña, consolidándose como único líder de la zona B. En un partido intenso, el equipo local superó al "Santo" de Vichigasta, que debutaba con su nuevo técnico, Daniel Sigampa.

El encuentro se destacó por la entrega de ambos equipos. A los 41 minutos del primer tiempo, Atlético recibió un penal tras una falta sobre el delantero Luna, quien lo ejecutó con éxito, llevando a los locales al descanso con ventaja. En la segunda mitad, el "Santo" presionó, pero el arquero Jere Páez brilló con al menos cuatro atajadas cruciales que mantuvieron el arco en cero.

A pesar de quedar con diez jugadores tras la expulsión de Roberto Sánchez, Atlético resistió los embates del rival y se llevó los tres puntos. Este domingo, el campeonato continuará con tres partidos que prometen ser emocionantes y contarán con una buena afluencia de público en los estadios.

Los encuentros programados incluyen un partido de la Zona A entre Anguinán y Newell's Old Boys, y dos duelos en la Zona B, donde Defensores de la Plata recibirá a Los Chuyos y habrá un choque entre punteros en Malliga.