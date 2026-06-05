La "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo reunirá a seguidores del Indio Solari este viernes.

Este viernes a las 18, miles de fanáticos se reunirán en Plaza de Mayo para una "Misa Ricotera" en homenaje a Carlos "Indio" Solari, símbolo del rock argentino. La convocatoria ha generado gran expectativa en todo el país.

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La muerte de Carlos “Indio” Solari ha provocado una significativa conmoción en Argentina, con una ola de homenajes que se extiende por todo el país. Este viernes a las 18 horas, miles de fanáticos se reunirán en la Plaza de Mayo para una “Misa Ricotera” en su honor, un evento que ha ganado gran popularidad a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp.

La convocatoria, que surgió tras la confirmación del fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, busca recrear la esencia de los emblemáticos recitales del artista. Los asistentes están invitados a llevar banderas y a unirse en el canto de sus canciones, recordando así la obra de un ícono del rock argentino que dejó una huella imborrable en la cultura nacional.

Este homenaje colectivo se presenta como una oportunidad para que los seguidores celebren y lloren juntos al Indio, en un contexto donde su música y letras han resonado en la vida de millones de argentinos durante más de cuatro décadas. Se espera que la Plaza de Mayo se llene de energía y emoción, reflejando la profunda conexión que el artista cultivó con su público.