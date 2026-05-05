Miércoles, 6 de Mayo 2026
Juan Darthés condenado a seis años en Brasil por abuso: impacto en la comunidad artística
Espectáculos

Juan Darthés condenado a seis años en Brasil por abuso: impacto en la comunidad artística

La Justicia de Brasil ratificó la condena de seis años de prisión a Juan Darthés por abuso sexual, destacando la colaboración internacional en este caso histórico. La actriz Thelma Fardin celebra un nuevo avance en la lucha por la justicia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La condena de seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil. La defensa del actor había presentado apelaciones que fueron rechazadas, lo que significa que deberá cumplir su pena en régimen semiabierto, permitiéndole salir durante el día y regresar a la cárcel por la noche.

El caso se originó en 2018, cuando Fardin denunció que sufrió abuso en 2009 durante una gira en Nicaragua. Tras la resolución, la actriz expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron y destacó el trabajo de sus abogados y organizaciones que la respaldaron, afirmando: “Ganamos otra vez”.

Amnistía Internacional Argentina también celebró la decisión, señalando que representa un avance significativo en la lucha contra la violencia sexual. La organización subrayó la necesidad de escuchar a las víctimas y la importancia de juzgar con perspectiva de género.

El proceso judicial fue extenso, con múltiples declaraciones y pericias. En mayo de 2023, Darthés fue absuelto, pero esa decisión fue apelada, resultando en la condena definitiva el 10 de junio de 2024. Este caso es notable por la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos de Nicaragua, Brasil y Argentina.

Etiquetas: internacional brasil violencia sexual justicia thelma fardin juan darthés
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3591 articles →

Artículos relacionados

Luto en el mundo de la música: muere Jorge Calandrelli, ícono argentino y ganador de 6 Grammy

Luto en el cine argentino: Adolfo Aristarain nos deja a los 82 años

La Feria del Libro de Buenos Aires: un hito cultural con debates y novedades inesperadas
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar