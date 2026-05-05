Juan Darthés condenado a seis años en Brasil por abuso: impacto en la comunidad artística

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La condena de seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil. La defensa del actor había presentado apelaciones que fueron rechazadas, lo que significa que deberá cumplir su pena en régimen semiabierto, permitiéndole salir durante el día y regresar a la cárcel por la noche.

El caso se originó en 2018, cuando Fardin denunció que sufrió abuso en 2009 durante una gira en Nicaragua. Tras la resolución, la actriz expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron y destacó el trabajo de sus abogados y organizaciones que la respaldaron, afirmando: “Ganamos otra vez”.

Amnistía Internacional Argentina también celebró la decisión, señalando que representa un avance significativo en la lucha contra la violencia sexual. La organización subrayó la necesidad de escuchar a las víctimas y la importancia de juzgar con perspectiva de género.

El proceso judicial fue extenso, con múltiples declaraciones y pericias. En mayo de 2023, Darthés fue absuelto, pero esa decisión fue apelada, resultando en la condena definitiva el 10 de junio de 2024. Este caso es notable por la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos de Nicaragua, Brasil y Argentina.