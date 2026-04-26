Domingo, 26 de Abril 2026
Luto en el cine argentino: Adolfo Aristarain nos deja a los 82 años
Espectáculos

Luto en el cine argentino: Adolfo Aristarain nos deja a los 82 años

El cine argentino lamenta la muerte de Adolfo Aristarain a los 82 años, un director clave con películas emblemáticas que exploraron temas políticos y éticos. Su legado perdurará en la industria.

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El cine argentino enfrenta una gran pérdida con el fallecimiento de Adolfo Aristarain, un reconocido director que falleció este domingo a los 82 años. Su legado en el ámbito audiovisual, especialmente en Argentina y España, lo posiciona como uno de los cineastas más influyentes de habla hispana.

Aristarain, conocido por su habilidad para fusionar géneros como el policial y el drama, dejó obras icónicas como Tiempo de Revancha (1981), Un Lugar en el Mundo (1992) y Martín Hache (1997). Su película Un Lugar en el Mundo fue reconocida con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana, consolidando su impacto en el cine global.

Antes de su carrera como director, trabajó como asistente en más de 30 producciones, incluyendo la famosa Érase una vez en el Oeste. Su último reconocimiento llegó en 2024, cuando la Academia de Cine española le otorgó la Medalla de Oro por su trayectoria. La muerte de Aristarain provoca una profunda reflexión entre los críticos y aficionados, quienes valoran su talento y su capacidad para tratar temas complejos y contemporáneos.

Etiquetas: argentina cine adolfo aristarain fallecimiento cultura legado cinematográfico
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