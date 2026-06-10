Jueves, 11 de Junio 2026
Política

La Rioja exige al Gobierno nacional el pago de 6 millones por obras educativas pendientes

La Rioja denuncia una deuda de 6 millones de dólares con el Gobierno nacional y reclama por la paralización de obras públicas, afectando seguridad y empleo. Se necesitan 20 mil millones de pesos para finalizar proyectos esenciales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La paralización de la obra pública nacional ha generado serias dificultades en La Rioja, según el secretario de Obras Públicas, Eduardo Andalor. Durante una reunión en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, el funcionario expuso que la falta de recursos nacionales impide continuar con obras esenciales para la provincia.

Andalor destacó que, a finales de 2023, comenzaron a suspenderse proyectos financiados por el Gobierno nacional, lo que ha afectado la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo productivo. A pesar de que algunas obras se han sostenido con fondos provinciales, muchas han quedado completamente paralizadas. En 2024, se firmó un acuerdo que asignó más de 20 obras al Estado nacional y 18 a la provincia, pero los compromisos no han sido cumplidos.

El funcionario también señaló que La Rioja tenía asignados para 2024 cerca de 47 mil millones de pesos en recursos extracoparticipables, mientras que se requiere un total de 20 mil millones de pesos para finalizar los proyectos pendientes. Además, denunció una deuda de 6 millones de dólares que el Gobierno nacional mantiene con la provincia, correspondiente a un crédito para la construcción de escuelas.

Andalor concluyó enfatizando la importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo regional, subrayando que "la obra pública es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos".

Etiquetas: la rioja gobierno nacional obras públicas infraestructura deuda desarrollo económico
TL;DR

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