Domingo, 26 de Julio 2026
Política

La política argentina actual: ¿cómo el menemismo sigue marcando el rumbo?

Alberto Kohan cuestiona la centralización del poder en la política actual, sugiriendo que esta exclusión ha marcado la dinámica desde los años noventa. Su análisis invita a reflexionar sobre el legado de esos años y su influencia en la actualidad.

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Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha planteado la urgencia de una revisión crítica de las estrategias de liderazgo en la política actual. Su análisis destaca cómo la centralización del poder ha resultado en una exclusión persistente en su ejercicio, subrayando que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme".

Kohan enfatiza la necesidad de reflexionar sobre las repercusiones de estas prácticas desde la década de los noventa. Propone realizar una evaluación profunda de la herencia de ese periodo para entender su influencia en la realidad política contemporánea.

Etiquetas: argentina política liderazgo poder análisis político
TL;DR

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