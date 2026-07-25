Domingo, 26 de Julio 2026
Política

Líderes políticos riojanos reciben homenaje en un emotivo acto de reconocimiento

El 1 de agosto, Punta de los Llanos será escenario de un homenaje a monseñor Enrique Angelelli por el 50° aniversario de su asesinato. La asistencia de líderes como Axel Kicillof y Máximo Kirchner podría ser clave para el futuro del peronismo. La incertidumbre sobre su presencia resalta las divisiones internas del partido en un contexto electoral desafiante.

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El homenaje a monseñor Enrique Angelelli se llevará a cabo el próximo 1 de agosto en Punta de los Llanos, coincidiendo con el 50° aniversario de su asesinato. Este evento tiene un significado especial para el Partido Justicialista, que busca reafirmar sus compromisos en un contexto electoral complicado.

El gobernador Ricardo Quintela ha extendido invitaciones a Axel Kicillof y Máximo Kirchner, cuya asistencia podría ser crucial para la reconstrucción del peronismo. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación de su participación, lo que añade incertidumbre sobre el impacto político del homenaje.

La posible presencia de estos líderes podría representar un gesto de unidad en un partido dividido ideológicamente. La falta de definiciones en sus agendas pone de relieve las dificultades que enfrenta el PJ para establecer alianzas en un entorno político cada vez más fragmentado.

Etiquetas: la rioja homenaje monseñor enrique angelelli partido justicialista política ricardo quintela
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