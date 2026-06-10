Entrenamiento de la Selección Argentina en riesgo por alerta de tornado en Kansas

Un tornado con posibilidad de vientos de más de 90 km/h y granizo se espera en Kansas, donde la Selección Argentina podría ver alterado su entrenamiento. ¿Se suspenderá la práctica?

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El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos ha emitido una alerta por la posibilidad de un tornado en las cercanías del lugar donde se concentra la Selección Argentina. Este fenómeno, conocido como Tornado 303, podría afectar a ciudades como Kansas, Independence, Liberty y Overland Park, trayendo consigo tormentas eléctricas severas y ráfagas de viento de más de 90 km/h.

Se prevé que las tormentas se desarrollen durante la tarde, especialmente al norte del área metropolitana, en localidades como Chillicothe y Trenton, donde hay mayor riesgo de granizo de gran tamaño y posible formación de tornados. Aunque la probabilidad de que se desarrolle un tornado es del 2% al 9%, se prevén vientos destructivos y fuertes lluvias que podrían causar inundaciones rápidas.

Ante esta situación, el entrenamiento programado para las 18.00 podría ser pospuesto, suspendido o realizado en interiores. La práctica está destinada a la recuperación de jugadores tras el amistoso contra Islandia y la evolución de aquellos que no jugaron, como Leandro Paredes y Julián Álvarez. Desde su llegada a Estados Unidos, la delegación albiceleste ha enfrentado condiciones climáticas cambiantes, incluyendo un torrencial aguacero que afectó el último partido en Alabama.