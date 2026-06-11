Jueves, 11 de Junio 2026
Política

Acuerdo salarial entre el Gobierno y universidades no resuelve tensiones en la Corte

El Gobierno y el CIN acordaron un aumento salarial del 24,33% para universidades, con ajustes en julio y octubre, pero la demanda judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sigue en pie. Además, se destinarán $50 mil millones para hospitales universitarios y se incrementará el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano en un 50%. La situación salarial en colegios preuniversitarios se mantiene crítica.

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El día de hoy, el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acuerdo salarial y presupuestario para abordar el conflicto sobre los fondos destinados a las universidades públicas. A pesar de este avance, las instituciones educativas mantendrán su demanda ante la Corte Suprema respecto a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que aún no se implementa, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso.

El acuerdo incluye un aumento salarial del 24,33%, dividido en dos tramos: un ajuste del 21,33% en julio y un 3% en octubre. También se prevé una reunión paritaria con los gremios. Sin embargo, los rectores han aclarado que no retirarán la demanda judicial relacionada con los fondos universitarios.

Además del aumento salarial, el oficialismo se comprometió a proteger los salarios universitarios de la inflación en 2026 y a incrementar en un 50% el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Se asignarán $50 mil millones para hospitales universitarios y se discutirá específicamente la situación salarial del personal docente en colegios preuniversitarios, que se ha visto afectada por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Etiquetas: argentina gobierno nacional acuerdo salarial educación financiamiento universitario inflación
TL;DR

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